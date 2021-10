Dorian al Tasmira, si ricomincia: torna la musica dal vivo, sul palco il live dei WeMan

Un giovedì sera per ricominciare. Più di un anno e mezzo dopo i limiti imposti dalla pandemia. Con una nuova stagione fatta di cibo e musica.

Riapre a pieni battenti, giovedì 28 ottobre alle 20 il Dorian a Tasmira, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.

La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno godere della ricca apericena con spazio fino a 150 posti causa limitazioni covid. Alle 22 saliranno sul palco i WeMan. La band capitanata da Paola Russo porterà sul palco tutta l’energia delle loro canzoni pop, dance e disco rivisitate a modo loro, per non smettere mai di ballare. L’ingresso per ‘apericena e il concerto costa 25 euro. Per chi volesse seguire solo il concerto c’è l’ingresso con consumazione obbligatoria al costo di 10 euro, a condizione che in sala siano presenti meno di 150 persone.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...