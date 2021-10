Ri-partire idee e progetti per un'Italia più equa e sostenibile: il convegno all'Università

Altroconsumo a Palermo per parlare di Idee per cambiare in modo più equo e sostenibile un’Italia stremata dalla pandemia che ha solo voglia di ripartire e reinventarsi.

L’evento, organizzato da Altroconsumo, sezione Sicilia in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo e Fondazione Gimbe ospiterà diversi esperti che parleranno dell’impatto della pandemia, e di ri-partenza in termini di impatto sui consumatori, di relazioni sociali, economici, di ripartenza scolastica e sul piano vaccinale e di gestione contagi. La partecipazione è aperta al pubblico.

