Retrò Fest, il 2 e il 3 settembre rock'n roll protagonista al Nautoscopio

Torna per la sua quarta edizione, il 2 e il 3 settembre, il Retrò Fest, l'evento culturale che si conferma appuntamento per eccellenza della scena Rock'n Roll nel capoluogo siciliano. Nella sua tradizione il Retrò Fest si è distinto per il suo affascinante connubio tra musica d'annata e moda vintage, con eventi che quest'anno promettono di superare le aspettative degli appassionati.

L'evento, come detto, si terrà sabato 2 e domenica 3 settembre e sarà ospitato dal suggestivo scenario del Nauto, sulla costa di Palermo, dove si potrà intraprendere un vero e proprio viaggio nel tempo grazie all'allestimento vintage dell'ambiente curato da Caningam. Durante i giorni del Retrò Fest, inoltre, si potrà vivere un'esperienza unica grazie allo Street Market allestito al Nauto e dedicato alla moda vintage, che aggiungerà un tocco di autenticità all'atmosfera dell'evento.

Retrò Fest prende il via sabato 2 settembre alle 17, con il set in vinile di Dj Ciccio Chronic per arrivare alle 19 con il sunset live dei Jakie and His Loaders, band rockabilly punto di riferimento della scena isolana. Si prosegue con il dj set di Voodoo Club e, a seguire, con il live di Barefoot Amhell, cantante, scrittrice e compositrice parigina che propone un sound influenzato dal jazz anni ‘40, dal western swing e dal rockabilly. Domenica 3 settembre sempre dalle 17, con il consueto dj set di Ciccio Chronic, a seguire si esibirà la band The Blue Jive, che proporrà il suo repertorio anni '50 e '60.

Ecco quindi che sul palco del Nauto saliranno Debby Lou & The Nite Cats, da sempre appassionati alle sonorità 'fifties', la cui energia accompagnerà il pubblico in un salto nel passato. Giunto alla quarta edizione, ideato da Danilo Alongi di Afea Art & Rooms e Tiziano Di Cara del Nauto, il Retrò Fest ha portato a Palermo, durante gli anni, nomi eccellenti della scena Rock'n Roll internazionale: Marcel Bontempi & Ira Lee, Don Cavalli, Rockin' Bonnie Western Bound Combo, The New Tones, Wonderful Ginger Burlesque Show sono alcuni degli artisti che hanno arricchito la line up nelle edizioni precedenti.

L’evento è in collaborazione con Verne Viaggi, TN Impianti, Service Hotel, Bar Albatros, Stupor Mundi B&B e Caningam. Entrambi i giorni del Retrò Fest offriranno un'occasione unica per immergersi nell'atmosfera inimitabile del Retrò Fest, dove la musica e la moda si fonderanno per un'esperienza indimenticabile. L’ingresso al Nauto è gratuito per entrambe le serate.