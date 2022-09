Tramonto sulla spiaggia "ritrovata" e musica rock and roll: al Nautoscopio ecco il Retrò Fest

Tutto pronto per il Retrò Fest, un evento nato nel 2018 dalla collaborazione tra il Nauto e lo Stupor Mundi B&B ed Afea Art & Rooms e che nelle precedenti edizioni ha visto ospiti di fama internazionale come Don Cavalli, The Wonderful Ginger, Marcel Bontempi & Ira Lee, Rockin’ Bonnie Western Combo, oltre varie band siciliane che hanno sempre supportato l’iniziativa.

Una due giorni dedicata alla musica e cultura rock and roll, fra musica e allestimenti vintage per regalare al pubblico un’atmosfera magica anni '50 anche grazie agli allestimenti Cuningam. L’appuntamento è sabato 3 e domenica 4 settembre presso il Nauto dove dalle 18.30 Ciccio Chronic con la sua selezione esclusivamente in vinile introdurrà nell'atmosfera degli anni Cinquanta e Sessanta.

Sabato al tramonto sulla “spiaggia ritrovata” del Nauto il live dei Jakie and his loaders, band attiva dagli anni '80 che riproduce in maniera utentica i suoni tipici degli anni '50 e a seguire Vince and the moon booppers, quartetto di "classic rockabilly ", le cui esibizioni condividono il divertimento della vera rockin music con il pubblico.

Sempre sabato il ritorno del Burlesque con Lady Roberta Kent, performer internazionale di che si esibisce ormai da oltre vent'anni e organizzatrice di numerosi eventi come il "Taormina Burlesque Festival". Domenica 4 settembre invece al tramonto il live sulla spiaggia degli Halfchicken, band di rhythm and blues, influenzati principalmente dal rock'n'roll primitivo degli anni '50 e del contemporaneo jump blues ed in serata il live dei New Tones che riporteranno in vita il meglio della musica DooWop Americana.

Per avere un'idea del live dei New Tones basta immaginare un talent show in una scuola superiore di New York, un angolo di strada a Brooklyn al calare del crepuscolo, i gruppi di ragazzi radunati ai piedi di una scalinata nel New Jersey, che cantano insieme i loro sentimenti, con la tenacia che solo gli italo-rockers riescono a tirar fuori. Dai romantici lenti, ai ritmi rock and roll, i New Tones si propongono con le loro perfette armonie ed in perfetto stile.anni '50 e le loro armonizzazioni vocali.li hanno fatti entrare a pieno titolo tra le band di maggior rilievo nella scena europea rock and roll.