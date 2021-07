Palazzo Alliata, Casina Cinese e museo della Specola: nuovo weekend di scoperta con RestArt

Visite teatralizzate, percorsi di approfondimento con gli storici dell’arte, mostre e incontri in alcuni dei luoghi più suggestivi della città che anche questo weekend, venerdì 23 e sabato 24 luglio, in occasione di RestArt, apriranno in notturna le porte ai visitatori.

Tra gli eventi speciali: le visite a Palazzo Alliata di Villafranca, una delle dimore nobiliari più sontuose della città, nella quale i visitatori avranno modo di conoscere la storia del pittore Antoon van Dyck che soggiornò a Palermo nel 1624, anno della grande peste e del miracolo di Santa Rosalia. Aperta in questo weekend anche la Casina Cinese, dimora di campagna di Ferdinando di Borbone IV e Maria Carolina d'Asburgo-Lorena, fuggiti da Napoli in seguito all'arrivo delle truppe napoleoniche.

Proseguono gli incontri dedicati ai “Mestieri dell’arte”, sulle terrazze di Palazzo Abatellis, dove Pamela Villoresi, direttrice del Teatro Biondo di Palermo, dialogherà con la giornalista Francesca Taormina sull'arte del teatro. Spazio anche alla musica nel meraviglioso atrio (eccezionalmente aperto) dell'Albergo dei Poveri con il concerto "Barocco sotto le stelle", diretto dal Maestro Roberta Faja.

Museo della Specola

Venerdì 23 luglio, dalle 19 alle 24 (15 pax ogni ora - biglietto: 3 euro) apre eccezionalmente le porte al pubblico, dopo essere stato chiuso per cinque anni, il Museo della Specola (piazza del Parlamento, 1) all'interno dell’Osservatorio Astronomico, sulla cima della Torre Pisana del Palazzo Reale di Palermo.

Il Museo della Specola comprende una ricca collezione di strumenti astronomici, cui si affiancano orologi, strumenti meteorologici e topografici, apparati di fisica e di geomagnetismo.La collezione è ospitata nei locali dell'antica Specola palermitana, fondata nel 1790, e raccoglie il patrimonio strumentale accumulatosi nel corso degli oltre duecento anni di attività dell'Osservatorio. Gioiello della collezione è il celebre Cerchio di Ramsden, strumento unico per tipologia e qualità, col quale Giuseppe Piazzi scoprì il primo asteroide, Cerere, nel 1801. Lo strumento è stato restaurato e ricollocato nella sua posizione originaria, nella stanza circolare. La galleria degli strumenti mobili ospita invece le vetrine originali, disegnate da Leon Dufourny, che contengono gli strumenti portatili, insieme a vetrine moderne con strumenti di datazione più tarda.Tra questi, di particolare interesse sono gli strumenti appartenuti al Principe Giulio Tomasi di Lampedusa, che corredavano il suo osservatorio privato nella villa ai Colli, appena fuori Palermo.La sala meridiana, in stile neogotico, dalle 'boiseries' disegnate da Giovambattista Filippo Basile, ospita invece un Cerchio meridiano di fabbricazione tedesca risalente alla prima metà dell'Ottocento.Infine, nella sala del rifrattore è collocato il grande telescopio equatoriale Merz, anch'esso risalente alla metà dell'Ottocento, di recente restaurato, con il quale Pietro Tacchini, tra i primi in Italia, eseguì importanti studi spettroscopici sul sole a partire dal 1871.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...