Restart Palermo, programma di visite in esclusiva a Palazzo Alliata di Pietratagliata

L'associazione Amici dei Musei Siciliani riapre, in naturale continuità con il Festival Restart Palermo, Palazzo Alliata di Pietratagliata in via Bandiera, 14, Palermo con un calendario di visite programmate per i prossimi mesi. La prima si svolgerà domenica 13 febbraio alle ore 11.30.

A seguire eccovi le date successive:

Domenica 13 marzo alle ore11.30

Domenica 10 aprile alle ore 11.30

Domenica 8 maggio alle ore 11.30

La visita ha una durata di circa 1 ora. Per prenotare la vostra visita clicca su: www.amicimuseisiciliani.it. Una visita esclusiva, resa ancora più speciale dal fatto che sarà proprio la Principessa Signoretta Alliata ad accogliere il gruppo e a guidarli nella sua residenza, rendendo tutti gli ospiti esclusivi testimoni e partecipi di oltre 6 secoli di storia della sua nobile famiglia.