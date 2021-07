Weekend con RestArt, apre eccezionalmente al pubblico Palazzo Valguarnera Gangi

Prezzo non disponibile

Al via il secondo weekend di RestArt, il festival giunto alla seconda edizione che, fino al 28 agosto, aprirà dalle 19 a mezzanotte alcuni tra i siti più importanti della città.

Tra gli eventi speciali di questo weekend (9-10 luglio): apre eccezionalmente al pubblico Palazzo Valguarnera Gangi, (dalle 19 alle 24 - piazza Croce dei Vespri, 6) (sold out per gli appuntamenti del 9 e del 23 luglio, mentre per il 6 e il 20 agosto i biglietti su www.restartpalermo.it, sono ancora disponibili).

Palazzo Valguarnera Gangi è uno dei palazzi più rappresentativi del tardo barocco palermitano e costituisce un unicum del nostro patrimonio artistico e monumentale, diventato un simbolo per la storia dell’arte, ma soprattutto per la storia della cinematografia per essere stato protagonista del capolavoro di Luchino Visconti “Il Gattopardo”, tratto dal celebre romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Proprio uno degli ambienti del palazzo, infatti, venne utilizzato nei primi anni del 1960 dal regista nella famosa e indimenticabile scena del ballo con Burt Lancaster, Claudia Cardinale ed Alain Delon.

Sarà la padrona di casa, la principessa Carine Vanni Calvello Mantegna di Gangi a guidare, venerdì 9 luglio, i visitatori.

Un portale con due colonne in pietra grigia e con stemma della famiglia Mantegna principi di Gangi, introduce alla magnifica corte porticata. Da qui ha inizio l’originale scalone d’ingresso a più rampe, che porta al grande vestibolo. Dalla sala d’ingresso, ecco l’ enfilade dei saloni decorati dalle meravigliose opere di numerosi artisti come Elia Interguglielmi, Gaspare Serenari (o Serenario), Gaspare Fumagalli, Giuseppe Velasco e Ignazio Marabitti.

Dal salone Rosso passando per quello Celeste si giunge al grande salone da ballo, splendido nei suoi magnifici arredi, con divani, consolles, sedie intagliate, pareti decorate, boiseries, porte dipinte in oro zecchino, e alte specchiere d’epoca, con la meravigliosa volta traforata attribuita ad Andrea Gigante e ispirata al gusto del più scenografico barocco. Il soffitto era illuminato dai grandi lampadari a candele, in vetro di Murano. Spettacolare quello centrale con 102 bracci, proveniente dalla rinomata bottega del Briati.

Palazzo Abatellis torna ad aprire le sue terrazze nelle sere d’estate per ospitare cinque appuntamenti con altrettanti protagonisti del “fare arte”. Scrivere, progettare spazi, fare pittura, fare cinema, fare teatro, significa adottare l’Arte come Mestiere, volendo citare uno dei titoli che hanno reso famoso Bruno Munari.

Nel più remoto e lontano passato, come nel più attuale e prossimo presente, l’arte è sempre un atto creativo, individuale, assoluto, unico, misterioso e dunque insondabile. Tuttavia arriva e si trasmette nel tempo attraverso un metodo e una tecnica, nasce da spunti occasionali o da una ben meditata volontà.

Gli autori parleranno della loro arte attraverso il racconto del proprio metodo creativo. Nel raccontare e dunque raccontarsi, gli autori saranno spronati da interlocutori esperti, giornalisti e critici. La serata si concluderà davanti a un calice come ulteriore momento di incontro.

Il calendario degli incontri si aprirà sabato 10 luglio alle 21 con Roberto Alajmo che converserà con la giornalista Rosa Guttilla per poi proseguire il 16 luglio con l’architetto Iano Monaco e la giornalista Giovanna Cirino, il 24 luglio con Pamela Villoresi, direttrice del Teatro Biondo di Palermo e la giornalista Francesca Taormina, il 30 con il regista Roberto Andò e Rosa Guttilla per concludersi il 7 agosto con il pittore Francesco De Grandi e il critico d’arte Sergio Troisi.

“5 Minuti da soli” con un’opera d’arte: l’unico evento diurno nel quale in accordo con la Galleria Regionale di Palazzo Abatellis, i visitatori avranno la possibilità di ammirare, in completa solitudine, a museo chiuso, un’opera a scelta tra i capolavori di Palazzo Abatellis (via Alloro, 4). Al termine della visita, la Cioccolateria offrirà il caffè ai visitatori. Quattro i turni di visita: 8,00 – 8,15 – 8,30 – 8,45 prenotabili su www.restartpalermo.it.