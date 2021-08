Renato Zero Show, Nicola Giosuè interpreta i brani del cantautore romano a Campofelice di Roccella

I brani di Renato Zero interpretati da Nicola Giosuè giorno 18 agosto a partire dalle 21,30 al Belvedere di Campofelice di Roccella.

Sponsor dell’evento “Prosit", Mimmo & Linda Peri con il loro staff. “Interpreterò per il mio pubblico i brani che meglio mi rappresentano - spiega Giosuè - e che hanno segnato artisticamente e nella mia vita il processo di maturazione di questo progetto. Utilizzerò una costumeria superlativa - aggiunge Giosuè - e supererò me stesso attraverso vari magici cambi d’abito, ogni brano verrà infatti interpretato con un costume diverso, per fare viaggiare gli spettatori con emozione dentro e fuori il mondo di Renato Zero. Sarò come sempre lusingato se gli spettatori canteranno con me - conclude - ci tengo a precisare che è uno spettacolo per tutti: Zerofolli e non…”. Giosuè spiega che la sua passione per Renato Zero nasce da quando era un ragazzino ma che la paura del giudizio, visto che negli anni ’80 Renato Zero era considerato troppo trasgressivo e libertino, l’ha frenato dal dare sfogo alla sua vena artistica che finalmente in età matura ha potuto invece manifestare. Lo spettacolo che ormai va in scena da diversi anni è rinnovato sempre in musiche e costumi, per questo non stanca mai il pubblico che attende trepidante le novità proposte dal poliedrico interprete Giosuè. Oltre all’evento pubblico di giorno 18 agosto previsto anche un evento privato il 17 presso il Residence Centounopini.

E arriva il momento dei ringraziamenti: “Ringrazio il Residence Centounopini - conclude Giosuè - l’amministratore Gaetano Rizzo e i consiglieri Anna Rusticano, Vito La Monica, Gaspare Giardelli, Giuseppe Martorana, il capo animatore Giuliano, Marisa De Leo (promotrice del mio spettacolo al Centounopini) e il giornalista Mario Giglio che presenterà la serata. Ringrazio Mimmo Peri e sua moglie Linda del Prosit”. A garantire la buona riuscita dello spettacolo accanto a Giosuè ci sarà come sempre il suo staff: Peter Conti (percussionista), Carmela Bonfiglio (costumista) Rosy e Tiziano (assistenti personali).

