La reliquia del cuore del beato Giacomo Cusmano alla Kalsa

La reliquia del cuore del Beato Giacomo Cusmano, in occasione del 39° anniversario di beatificazione, sarà accolta per due giorni il 29 e il 30 ottobre nella chiesa di Santa Maria della Pietà di via Torremuzza nel rione della Kalsa, nel “cuore” del centro storico di Palermo. La comunità guidata da Don Giuseppe Di Giovanni accoglierà la reliquia sabato alle ore 17. Subito dopo verrà recitato il Santo Rosario Cusmaniano che precederà la celebrazione della Santa Messa, alle ore 18, presieduta da Padre Salvatore Fumanò, provinciale dei missionari Servi dei Poveri.

Alle ore 21 il concerto del coro “Canti Corum”, guidato dal maestro Vincenzo Simmarano di Milano concluderà la serata di fede e devozione. I festeggiamenti in onore del Beato Cusmano continueranno nella giornata di domenica e durante le messe delle ore 8.30, 10 e 11.30 i fedeli avranno la possibilità di sostare in preghiera davanti la reliquia. Il presbitero Giacomo Cusmano, che ha speso la propria vita mostrando grande sensibilità e rispetto verso le sofferenze altrui, medico dei poveri e fondatore dell’opera del Boccone del Povero a Palermo, è morto a soli 54 anni il 14 marzo del 1888 ed è stato beatificato il 30 ottobre 1983 da Giovanni paolo II in piazza San Pietro.