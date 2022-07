"Il regno del disordine" a Villa Filippina, spettacolo in scena per il trentennale delle stragi

"Nel regno consumato dalla follia del disordine, gli abitanti sono ostinati ad accettare la loro assurda condizione di vita per sopravvivenza. La loro memoria corta li rinchiude all’interno di un loop infinito, in cui ogni 30 anni, inevitabilmente, tocca ad uno di loro perdere la vita". E' l’incipit della trama de "Il regno del disordine", il nuovo spettacolo teatrale che l’associazione Our Voice - movimento culturale giovanile composto da ragazzi da diverse parti del mondo che denuncia le ingiustizie sociali attraverso l’arte - porterà in scena domenica 17 luglio alle 21.30 al Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) con la regia di Sonia Bongiovanni e Diego Grachot.



"In mezzo a quadri viventi e cappelli parlanti siede Rosa, un’anziana signora che cerca di riportare in vita i suoi cari. Potrà mai un un segreto sconosciuto fermare il tempo e rompere la maledizione che li incatena nella stessa storia di sempre?", si legge nella trama. L’evento rientra in una serie di attività culturali che l’associazione Our Voice ha organizzato in occasione del trentesimo anniversario della strage di via D’Amelio. Tra queste un dibattito fra realtà sociali giovanili di Palermo su temi come l’antimafia sociale e popolare, la questione ambientale cittadini, diritti di genere, dispersione e devianza giovanile, tossicodipendenze.

Un concerto aprirà la serata di domenica 17 luglio a Villa Filippina. L’ingresso è con contributo minimo di 10 euro a parziale copertura delle spese sostenute. Per info e prenotazioni visitare la pagina Facebook di Our Voice. Gli appuntamenti di Our Voice seguiranno lunedì 18 luglio con un corteo che il pomeriggio di lunedì partirà dal quartiere della Kalsa (piazza Magione) e arriverà a Villa Filippina facendo tappa ai piedi del Palazzo delle Aquile (via Maqueda). A Villa Filippina alle ore 20 avrà luogo la conferenza organizzata dalla rivista AntimafiaDuemila, dal titolo "Uccisi, traditi, dimenticati. 57 giorni dopo Falcone: Paolo Borsellino".