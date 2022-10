I regali dei morti, caccia al tesoro e dolci sorprese per la prima edizione della festa da Alab

Il giorno della Festa dei morti è una dolce ricorrenza legata al nostro passato e alla nostra identità. Non c’è bambino che non abbia trascorso insonne la notte dei Morti, in attesa di scoprire cosa i cari defunti avessero portato in dono. Il risveglio è quindi pieno di sorprese e dolcetti ma solo dopo un’avventurosa caccia al tesoro. Quest’anno i Morti hanno deciso di farci uno scherzetto e hanno pensato di nascondere dolcetti e indovinelli nel centro storico della città, proprio tra le botteghe ALAB!

Vieni alla ricerca anche tu dei Regali dei Morti! Ti aspettano tante soprese, tanto divertimento e tanti regali! E potrai partecipare alle estrazione finale ALAB!



Prenotazioni: info@alabpalermo.it. Luogo: Botteghe Alab del centro storico. Data: Sabato 29 Ottobre dalle ore 16.30 alle 19 e Domenica 30 ottobre 2022 dalle ore 10.30 alle 13. Durata: 3 ore circa.



Contributo: 4 euro adulti | gratuito per i minori di 10 anni.



Modalità: Partenza da via Divisi 39, agli orari di inizio del gioco (ore16.30 del 29 e ore 10.30 del 30). Vi sarà consegnata la mappa da seguire per la ricerca degli indovinelli e dei dolcetti. Alla fine del percorso (ore 18.30 del 29 e ore 12.00 del 30) in P.zza Aragona consegnerete le soluzioni degli indovinelli. I primi tre, che avranno risolto più indovinelli, riceveranno in dono la Cesta dei Morti. Tutti gli altri potranno partecipare all’estrazione finale.



In collaborazione con:

@Maiolico visual & product design

Sponsor

@CaramelleTerranovaLeCarrube



@Panificio Marino