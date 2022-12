"Regalare un sorriso insieme a Pino", al Teatro Orione una serata di cabaret per i bimbi oncologici

Solidarietà, talento e divertimento uniti insieme per una serata a sostegno dei bimbi in cura presso l’ospedale Civico e Di Cristina di Palermo. Questo è l’obiettivo dell’evento “Regalare un sorriso insieme a Pino” in programma lunedì 19 dicembre alle ore 21 presso il Teatro Orione. Lo spettacolo benefico, giunto alla sua quarta edizione, è promosso dall'associazione culturale “Al Tugurio” e dai punti di vendita Thun della città che sono “Amici di Fondazione Lene Thun”.

Una serata in ricordo di una persona speciale, Pino Bondì, portata via troppo in fretta da un tumore. La sua famiglia e i suoi amici continuano però a tenerne vivo il ricordo attraverso l’arma più potente: il sorriso. Sorriso che con questa iniziativa si vuole portare anche ai bimbi in cura presso gli ospedali della città di Palermo, con la ceramico-terapia. L’intero ricavato sarà devoluto infatti a sostegno dei laboratori di ceramico-terapia offerti da Fondazione Lene Thun ai bimbi in cura nei reparti di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Civico e di Cristina: un servizio di terapia ricreativa attraverso la modellazione dell’argilla che aiuta i piccoli pazienti ad affrontare meglio e con un sorriso un periodo molto difficile della loro vita. Con il cuore ed un sorriso si può! Sul palco si alterneranno vari artisti che porteranno in scena diverse performance di cabaret.

L’evento vedrà tra gli ospiti anche Paola Adamo, Direttrice Fondazione Lene Thun e Simon Thun, Membro del CDA di Fondazione Lene Thun e vicepresidente Lenet Group, presenti per ringraziare la famiglia e tutti i sostenitori che con il loro prezioso aiuto hanno permesso a Fondazione Lene Thun di regalare innumerevoli sorrisi e supportare tantissimi bambini e le loro famiglie che, grazie alla magia della modellazione, oggi vivono in maniera meno dura e difficile i lunghi ricoveri o l’isolamento in casa a cui li costringe la malattia. “Regalare un sorriso “con le mani e con il cuore” è la piccola magia che con Fondazione Lene Thun cerchiamo di donare ai bambini meno fortunati. La stessa magia che mia nonna Lene riusciva a trasmettere ogni volta che modellava l’argilla regalando - attraverso le sue creazioni - gioia agli altri.” afferma Simon Thun, con l’auspicio che, grazie anche a questa iniziativa, sempre più bambini e famiglie possano beneficiare della ceramico-terapia, modellando l’argilla e condividendo le loro emozioni senza sentirsi mai soli.

La Fondazione Lene Thun Onlus

Fondazione Lene Thun offre all’interno degli ospedali italiani ed europei, principalmente nelle oncoematologie pediatriche, un servizio gratuito e permanente di terapia ricreativa attraverso la modellazione dell'argilla. Attualmente sono attivi 52 laboratori permanenti offerti gratuitamente a 33 strutture sanitarie di eccellenza. Anche durante la pandemia l'attività non si è mai fermata, grazie ai laboratori digitali di ceramico-terapia offerti ai bambini in cura, che potevano collegarsi dall'ospedale o da casa. La modalità digitale si affianca, ancora oggi, a quella in presenza. Uno dei benefici della ceramico-terapia è l'aiuto concreto che offre ai piccoli pazienti. Stimolare la creatività e permettere loro di esprimere le proprie emozioni mette il loro organismo nella condizione di ricevere meglio le cure farmacologiche e li aiuta ad affrontare meglio un momento molto difficile della loro vita. Dal 2014 ad oggi Fondazione Lene Thun ha offerto i suoi laboratori di ceramico-terapia a più di 35.000 bambini.

In Sicilia il servizio è attivo, sia in presenza che in digitale, dal 2017 a Palermo presso l’Ospedale Civico, all’interno del Day Hospital di Oncoematologia Pediatrica, e presso vari reparti dell’Ospedale di Cristina; ma era già attivo dal 2014 anche a Catania presso il Policlinico Vittorio Emanuele. Nel 2019 è stato poi inaugurato un nuovo laboratorio nella casa di accoglienza e ricreativa per bambini oncologici WonderLAD. La ceramico-terapia anche a casa per i bambini della Fondazione Lene Thun Onlus Dal 2020 l’Onlus altoatesina ha deciso di ampliare il servizio permanente di ceramico-terapia negli ospedali, grazie alla formula aggiuntiva dei laboratori digitali - integrativa dell’attività di modellazione svolta in presenza - e che permette ora di raggiungere bambini in cura anche nelle loro case o in isolamento, affinché nessuno dei bimbi in cura si senta mai solo.