Reflection di Valentyn Vasyanovyc, al Rouge et Noir il film per il festival della cultura ucraina

In occasione di Ucraina. La terra di confine - Festival della cultura ucraina a Palermo, Associazione Wilder e Cinema City in collaborazione con il Rouge et Noir organizzano mercoledì 16 marzo alle ore 21:00 (con replica venerdì 18 marzo alle 16:00) la proiezione speciale, in anteprima, del film Reflection di Valentyn Vasyanovy?, il regista ucraino che recentemente ha dichiarato:

“Resto a Kyiv. Voglio essere tra persone consapevoli della loro appartenenza etnica, culturale e politica. Voglio essere tra queste persone per acquisire esperienze importanti che mi aiuteranno a creare storie vere su di loro”.

Il film arriva direttamente dall’ultima Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia 2021. Biglietto al botteghino 7,50 euro, ridotto 5 euro per over 65, universitari e anche per i partecipanti al Festival della cultura ucraina a Palermo. Durante il festival sarà effettuata una raccolta fondi a favore delle organizzazioni umanitari impegnate nel combattere la crisi umanitaria in Ucraina.