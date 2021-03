"Come l’acqua" per la festa della donna: dal Montevergini il recital del Biondo in streaming

In occasione della “Giornata internazionale della donna”, lunedì 8 marzo alle ore 18.00 su YouTube, il Teatro Biondo di Palermo proporrà, in diretta streaming dal Teatro Montevergini, il recital Come l’acqua.

"Con questo titolo - spiega la direttrice del Biondo Pamela Villoresi - si vuole celebrare la forza rigenerante delle donne, la capacità, nonostante tutti gli ostacoli che la società maschile ci pone costantemente davanti, di raggiungere i nostri obiettivi: di arrivare, facendoci piccole, scorrendo di lato e nei canali sotterranei, sempre e comunque al nostro mare".

Nel recital, Pamela Villoresi, Stefania Blandeburgo e gli allievi della Scuola del Biondo, diretti da Antonio Silvia, interpreteranno brani scelti di Vasco Pratolini, Wislawa Szymborska, Anna Sarfatti, Madre Teresa, Virgilio Giotti, Piero Rattalino, Trilussa, Cristina Ali Farah e brani tratti da Io sono Joy (Edizioni San Paolo) della giornalista Mariapia Bonanate, che racconta la testimonianza di una giovane migrante nigeriana vittima della tratta della prostituzione.

La regia video è di Alessandro Vancardo. Il recital sarà anticipato, domenica 7 marzo alle 18.00, dalla video intervista a Mariapia Bonanate, autrice di Io sono Joy, che sarà condivisa sulla pagina Facebook del Teatro.