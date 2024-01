Palermo come una donna protesa verso l'alto, ecco "Rebirth": l'opera di Salvo Nero in piazzetta della Messinese

Sarà installata domenica 21 gennaio di fronte al locale Spina in piazzetta della Messinese l'opera Rebirth di Salvo Nero. Salvo Nero, pittore autodidatta palermitano, classe 1984, stimolato inizialmente dai cartoni animati e dai pittori della sua città natale, la sua fibra creativa si sveglia molto presto attraverso il disegno che non tralascerà mai più. Si orienta così verso studi creativi per la grafica pubblicitaria, al contempo si cimenta sui muri della sua città, trovando nel writing un modo d'espressione più libero. Attraverso i fumetti e la scoperta di Geof Darrow, s’innamora del dettaglio, che diviene una caratteristica essenziale della sua opera. In seguito, lascia piano piano il limite delle vignette per donarsi all'acquarello, l'olio e infine all'acrilico, che diviene il suo mezzo principale. Attraverso Jenny Saville s'innamora di Lucian Freud. S'interessa allora alla pittura del reale e si dedica al grande formato, una formula che gli assicura riconoscimento e diverse mostre monografiche. Si divide tra Palermo e Cardiff, due città in cui vive e lavora attualmente.



L'opera rappresenta il devastante incendio che ha colpito Palermo il 25 luglio 2023. "Rebirth" esprime la potenza travolgente della rinascita attraverso una simbolica rappresentazione della mia amata Palermo. "L'immagine di Palermo personificata come una donna mediterranea, avvolta dal lenzuolo e con una mano protesa verso l'alto, trasmette un senso di determinazione e speranza in mezzo alla devastazione. Il viso di profilo che guarda verso la mano e con l’altra tiene il lenzuolo per coprirsi, esprimono la dualità dell'esperienza umana: la vulnerabilità e la forza interiore. La parte inferiore bruciata dell'opera, insieme alla cornice danneggiata, rappresenta la cicatrice lasciata dall'incendio, ma al tempo stesso simboleggia la resilienza e la capacità di risorgere dalle ceneri".



Questo dipinto, vuole trasmettere un messaggio di coraggio e speranza, celebrando la bellezza indelebile della mia terra natale e la straordinaria capacità della comunità palermitana di superare le avversità. "Rebirth" è un inno alla forza dell'animo umano, alla capacità di rigenerazione e alla bellezza intrinseca della rinascita. Con questa opera, ho cercato di catturare la determinazione eterna di Palermo di emergere rinnovata, trasformando la distruzione in un simbolo di resilienza e speranza. Una didascalia sarà affiancata all’opera, ne descrive il significato come se fosse Palermo stessa a farlo: Sono la cenere della mia stessa distruzione, ma anche la promessa di un nuovo giorno. Il popolo di Palermo, cuore antico che batte con forza immortale. Sono la fenice che risorge dalle ceneri, il mio spirito risuona con l'eco dei secoli. La storia incisa nelle pietre, nelle vite, nelle canzoni.



Sono la terra che sa di sangue e di storia, il mio spirito brilla come un faro nella tempesta. Sofferenza e resistenza, nel mio volto segnato, un'immagine distorta di dignità e disperazione. Guardami. Il viso segnato dal tempo, ma con gli occhi che brillano di un'antica saggezza. Sono la Terra di mezzo, tra luce e tenebre, la mia anima bruciata, ma mai doma, mai vinta. Sono Palermo, la città che non si arrende, cuore di resilienza e ribellione. La mia essenza è un'ode alla vita, un poema di luce nella notte. Sono il racconto millenario di un popolo che non si piega. E nulla, neanche il fuoco più ardente, potrà spegnere il mio eterno splendore. "Spero con tutto il cuore - dice l'autore - che questo dono fatto alla mia terra sia rispettato e protetto il più a lungo possibile dagli stessi cittadini di Palermo. Tuttavia, nel caso in cui l'opera in strada non dovesse resistere nel tempo, sarà possibile vedere l'opera originale presso la Galleria Artètika, situata in via Giorgio Castriota, 15".