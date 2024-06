Simulazioni di montagne russe e Formula 1: realtà virtuale protagonista alle Nuove officine Zisa

Simulatori di Formula 1, montagne russe, esplorazioni oceaniche, planetari e safari alle Nuove Officine Zisa, ai Cantieri culturali. Domenica 23 giugno, dalle 11 alle 19:30, Noz organizza l'evento conclusivo del progetto "Realtà virtuale e vita reale - tecnologie esperienziali per minori e disabili". finanziato da Otto per Mille Chiesa Valdese, in collaborazione con l'Associazione Uniamoci.eu. I ragazzi dagli 11 ai 17 anni potranno entrare gratuitamente e partecipare alle diverse attività.