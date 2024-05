Reading letterario e presentazione del libro "Halley, un'indagine" di Giuseppe De Mola

Mercoledì 22 maggio a partire dalle 18,30 presso il Bar Pickwick di via Alessandro Paternostro 49 a Palermo si terrà la Presentazione del libro "Halley. Un'indagine" di Giuseppe De Mola accompagnato dai suoni di Carlo Di Vita e dalla voce narrante di Alessandro Fricano.

Londra 1684. Il padre del famoso astronomo Edmond Halley viene ritrovato morto in un fiume con il volto sfigurato e nudo, a eccezione delle scarpe e delle calze, tre a un piede e quattro nell’altro… È stata la follia - come parrebbe dallo stato del cadavere - a portare Halley alla morte?

A cercare di ricostruire le circostanze della morte, un misterioso e malinconico protagonista che viene coinvolto in molteplici e strane avventure a carattere scientifico, immersioni sottomarine e traversate oceaniche. La sua indagine alla fine si snoderà per quasi vent’anni, a partire da una fiera sul Tamigi ridotto a una lastra di ghiaccio, attraverso la prigione di Newgate e l’ospedale per pazzi di Bedlam, per finire su una piccola isola nell’Atlantico.

La conclusione del mistero sarà fuori da ogni logica, perché nulla in questa storia è quello che sembra. E l’Inghilterra alle soglie del Settecento - ricostruita scrupolosamente attraverso cronache, atti processuali, diari di bordo, ballate – è metafora del mondo intero, in ogni tempo. Giuseppe De Mola nasce nel 1967 a Bari, dove studia letteratura russa e inglese. Da anni lavora con l’organizzazione umanitaria Medici Senza Frontiere in Italia e all’estero (Yemen, Sudafrica, Sud Sudan, Etiopia, tra gli altri Paesi).

Nel 2012 ha pubblicato Distanze. Storie di esilio dal Sudafrica di ieri e di oggi, nel 2016 il suo primo romanzo, Disarmo, e nel 2023 il suo secondo romanzo, Halley. Un’indagine. Per MSF ha curato la pubblicazione dei rapporti Fuori campo (2016 e 2018).