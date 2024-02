Virginia Woolf, Didone, Francesca da Rimini: al Politeama Giusi Cataldo interpreta le storie di dieci donne

Storie (d’)amare e d’amore è il titolo del reading concerto, in programma lunedì 12 febbraio alle 20.45 per il turno serale dell’Associazione Siciliana Amici della Musica, che vedrà protagonisti sul palcoscenico del Politeama Garibaldi, l’attrice palermitana Giusi Cataldo - nella veste anche di regista - e il duo formato dalla violinista Liliana Bernardi e dalla pianista Elena Matteucci. Ma protagoniste saranno le dieci donne, tutte appartenenti al mondo della letteratura e della musica, di cui si racconteranno - come suggerisce il gioco di parole del titolo - gli amori e le amarezze che ne conseguono.

Alla vigilia di San Valentino, il pubblico degli Amici della Musica potrà quindi immergersi in un viaggio che farà conoscere dieci isole differenti fra le quali ci si sposterà con la musica: il repertorio delle letture selezionate vede brani classici come quelli di Saffo, Dante, Shakespeare e Woolf, alternarsi a componimenti del Novecento e della contemporaneità come quelli di Stefano Benni, Cesare Pavese, Alda Merini, Wis?awa Szymborska, Betta Cianchini.

Attraverso queste parole il pubblico avrà l’opportunità di scoprire che le esperienze amare e amorose delle donne espresse dai grandi della letteratura e della musica, sono vicine al nostro personale e intimo presente. Saranno quindi indagate le diverse tipologie dell’amore come il sentimento di gioventù, la passione proibita, il legame matrimoniale, la follia e l’irriverenza, l’affetto materno, l’abbandono, il disamore, l’ascesa, attraverso la storia di donne come Giulietta Capuleti, Clara Schumann, Didone, Virginia Woolf e Francesca da Rimini.

Un viaggio tra le emozioni, vissute in epoche diverse da personalità differenti, che sarà amplificato dall’esecuzione della “Danza dei cavalieri” di Sergej Prokof’ev tratta dalle musiche per il balletto Romeo e Giulietta, delle Romanze di Clara Schumann, dal celebre intermezzo “Méditation” dall’opera Thaïs di Jules Massenet. E ancora brani di Astor Piazzolla come l’“Ave Maria” dalla María de Buenos Aires e Tango Étude n. 6, la “Danza Spagnola” di Manuel de Falla, alcuni passaggi da The American Four Seasons di Philip Glass. I biglietti dal costo di 10 euro per la gradinata fino a 20 euro per la poltrona, sono in vendita sia online sul sito www.amicidellamusicapalermo.it che nei tre punti vendita convenzionati.