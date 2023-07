Raymond Wright e le selezioni musicali di Silvio Randazzo al Sea Public di Bagheria

Una sera di musica da segnare in calendario, con un cantante made in Jamaica, che ama Palermo. Raymond Wright e la sua band suonano sabato l5 luglio al Sea Public in corso Italia 36 a Bagheria.



La serata inizierà alle 20 e si potrà scegliere tra le formule: apericena servita al tavolo con drink a 25 euro, Antipasto pizza e drink a 25 euro, pizza e drink a 20 euro. Dopo le 22: ingresso con consumazione obbligatoria.



Alle 22 spazio alla musica con Raymond Wright e la sua band, che suoneranno i più grandi successi musicali internazionali dagli anni Settanta a oggi. Ospite il trombettista Samuele Davì.



Seguirà il dj set con le selezioni musicali di Silvio Randazzo. L’appuntamento è organizzato con la direzione artistica di Alessio Ciriminna e Dorian. Per prenotare un tavolo visitare il link Facebook: https://www.facebook.com/dorianart.it.