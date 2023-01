Una serata di musica nera, Raymond Wright e Filippo Cuticchio al Dorian

Una sera di musica nera, con un cantante made in Jamaica, che ama Palermo. Raymond Wright e Filippo Verna Cuticchio suonano venerdì 13 gennaio al Dorian, ovvero il locale, ma anche il brand, simbolo di musica a Palermo e provincia, sotto la guida artistica di Alessio Ciriminna, in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo.



La serata inizierà alle 20. I clienti del locale potranno gustare la ricca apericena con drink al costo di 25 euro. Si potrà scegliere anche la “Formula pizza”, con antipasto, pizza, dolce e drink, sempre a 25 euro.



Alle 22,30 toccherà a Raymond Wright e Filippo Verna Cuticchio, che porteranno il pubblico nell’atmosfera delle grandi voci nere come Luther Vandross, Beres Hammond, Luciano, Barry White, Maxwell.. Per prenotare un tavolo telefonare o mandare un messaggio WhatsApp o andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/dorianart.it.