Ray and Philip in sound al Lighea, il concerto nei giardini di Villa Lampedusa

"Ray and Philip in Sound" è il progetto che alle 20 di sabato 17 settembre porteranno al Lighea Filippo Verna e Raymond Wright, In Duet dall'estate 2016, quando i due si incontrarono al 13.5 e Glenain di Lampedusa.

Un sound molto particolare, il loro, frutto della grande sintonia: Ray, che contemporaneamente canta e suona la batteria, e Filippo che fa da basso synth, pianoforte, cori, soli ed armonia. Ampio il loro repertorio musicale, composto dalle cover internazionali più gettonate al mondo, grandi successi di artisti come: Stevie Wonder, Ray Charles, Lionel Richie, The Commodores, The Temptations, The Doobie Brothers, Cat Stevens, James Brown, Marvin Gaye, Michael Jackson, Prince, Al Jarreau, Frank Sinatra, Barry White, Billy Joel, Bill Whithers, Otis Redding, Terence Trent D'Arby, Lennie Kravitz, Carlos Santana, Aloe Blacc, Bob Marley, UB40, Police, U2, Simple Red, Robbie Williams, Kool and the gang, Shaggy, Tom Jones, Gloria Gaynor, Bobby McFerrin, Alpha Blondy, Robin Thicke, Jason Mraz, John Legend, Magic, Rag'nBone Man, Daft Punk, Adam Levine, Pharrell Williams, Seal, Gnarls Barkley, Ed Sheeran.

Alla serata è abbinato un menu degustazione preparato per l’occasione dallo chef di Lighea, dando modo di scegliere tra terra e mare, ma anche alla carte per spaziare tra i tanti profumi e sapori della tradizione siciliana.