"Viva le feste!": tra Orto Botanico, Museo Riso e Salinas la rassegna di Natale per bambini

Che attività proporre ai bambini durante le vacanze di Natale? Niente paura, ci pensa Coopculture a intrattenerli proponendo una rassegna pensata per i più piccoli, adatta ai bimbi tra 5 e 10 anni, in alcuni tra i luoghi più belli di Palermo come l’Orto Botanico, il Museo Riso e il Salinas. Torna così la rassegna "Viva le feste!" e in questa seconda edizione propone un cartellone di 7 appuntamenti tra letture, visite animate, laboratori e giocoleria.

Si comincia mercoledì 28 dicembre alle 11 all’Orto Botanico con "I doni della natura": dopo una visita didattica a misura di bambino tra i viali dell’Orto Botanico di Palermo, i piccoli partecipanti all'attività prenderanno parte ad un laboratorio didattico creativo per la realizzazione di un delizioso manufatto, utilizzando materiali naturali raccolti durante la visita.

Il 29 dicembre sempre alle 11 al Museo Riso tocca a "Decorazioni d'autore": libero sfogo alla fantasia creando delle speciali decorazioni natalizie guardando all'arte contemporanea e prendendo ispirazione dalla mostra dedicata all'artista futurista Fortunato Depero. Dopo la visita didattica a misura di bambino ci sarà un laboratorio didattico creativo per la realizzazione di decorazioni natalizie con materiali di riuso in chiave futurista.

Venerdì 30 dicembre alle 11 al Museo Salinas una divertente “ArcheoTombola” per scoprire e conoscere i reperti più belli e interessanti del museo più antico della Sicilia. In pieno stile natalizio, divertendosi, i bambini giocheranno scoprendo i reperti più importanti del museo e potranno vincere deliziosi premi.

Dopo una piccola pausa per Capodanno, si ricomincia con degli appuntamenti legai all’Epifania. Mercoledì 4 gennaio alle 11 all’Orto Botanico appuntamento con "La befana viene in Orto”: Chi è la Befana? E perché la notte tra il 5 e il 6 gennaio porta i dolcetti? Qual è la sua storia legata al mondo della natura? Tutti gli aneddoti più originali e le leggende più curiose su questa vecchia signora, raccontate tra i suggestivi viali dell’Orto Botanico. Alla fine della narrazione, un laboratorio didattico sul tema dell’epifania utilizzando materiali naturali.

Giovedì 5 gennaio alle 11 al Museo Riso "Una befana futurista": la befana porta dolcetti anche nei luoghi della cultura, e al museo d'arte contemporanea aspetta i bimbi "buoni" che dovranno aiutarla a realizzare delle calze "futuriste" per bambini all'avanguardia! Dopo una visita didattica a misura di bambino presso la mostra su Fortunato Depero, i bimbi potranno cimentarsi nella realizzazione di stravaganti e bizzarre calze futuriste. Doppio appuntamento venerdì 6 gennaio: alle 11 al Museo Salinas "La bottega dell'Epifania": alla scoperta dell'epifania nel mondo antico, quando la befana era una bellissima Dea, attraverso i reperti del Museo Salinas ed un laboratorio didattico per bimbi creativi. A seguire, alle 12 Monsieur Barnaba al Museo Salinas: gran finale con spettacolo di giocoleria e magia dalle atmosfere natalizie per tutta la famiglia, con Monsieur Barnaba, il giocoliere più bravo del mondo!

Modalità di partecipazione:

Biglietto (visita + laboratorio): 8,00 €

Gli adulti accompagnatori pagano il regolare biglietto d'ingresso al sito