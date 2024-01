Continua la rassegna musicale in vinile dallo Sceicco in Discesa: gli appuntamenti del weekend

Continua la rassegna musicale, rigorosamente in vinile, curata dal MainoFF Festival presso lo Scecco in discesa (Discesa dei Giudici 32). Mercoledì 17 gennaio in consolle ci sarà Marco Monterosso, storico musicista della scena underground palermitana, con la sua collezione alternative-leftfield-weirdness. Giovedì 18 toccherà a Sergio Cataldi, uno dei più conosciuti dj cittadini, con una selezione post-punk e indie. Venerdì 19 sarà la volta di Mr Wong e dei suoi vinili postpunk.



Domenica 21 invece si chiude con l'ospite della settimana, Da Lukas. Salvo De Luca, in arte Da Lukas, è tra i 4 importanti artisti chiave che hanno plasmato la traiettoria della musica Nu Disco menzionati dalla rivista, insieme a Daft Punk, Faze Action e Prins Thomas. Ha collaborato con Derrick McKenzie batterista dei Jamiroquai, Freak Power, Jestofunk, Marc Picchiotti e Joi Rose, voce degli Incognito.



Tutti i progetti di Da Lukas ricevono enormi riconoscimenti e apprezzamenti da molti dei più grandi dj internazionali e da riviste e stazioni radio della scena dei club come Purple Disco Machine, Folamour, The Shapeshifters, Dr Packer, Pete Tong, Seamus Haji, Michael Gray, Melvo Baptiste, Honey Djion, Craig Charles, Roger Sanchez, David Penn, Todd Terry, DJ Disciple, Mousse T, Hector Romero, Pete Tong, Mark Knight, Disclosure, BBC Radio 1, FG Radio, DMC Magazine (Buzz Chart e recensioni), Mixmag, Glitterbox Radio Show, Defected Radio Show, per citarne soltanto alcuni.



Tutte le serate sono a ingresso gratuito e iniziano alle 19.