"Un tè con l'autore", a Palazzo del Poeta la rassegna dedicata all'universo femminile

Riparte, dopo la pausa estiva, il quarto cartellone della rassegna letteraria “Un tè con l'autore”, dedicata a promuovere e divulgare il pensiero critico e formativo, accogliendo autori e personalità di vari campi, questa volta con opere interamente dedicate all’universo femminile.

Tra i saloni di Palazzo del Poeta a Palermo dediti al salotto letterario, “Un tè con l’autore” riprende il suo percorso culturale venerdì 29 settembre alle ore 18:00 e si concluderà il 16 dicembre 2023 con eventi che avranno un unico filo conduttore, il mondo delle donne, non solo raccontato dalle autrici scelte, ma anche da autori le cui opere hanno come fulcro storie di donne.

“Spesso non si ha contezza dei cambiamenti delle donne - sostiene Rosa Di Stefano, direttrice creativa -. Le donne non sono cambiate, in verità hanno sempre avuto una marcia in più, anche se mortificata da chi preferisce relegarle in sole figure succubi o bambole per ruoli subordinati. Sono le barriere della mente quelle più difficili da spezzare e l’unica arma che ritengo di avere è la cultura. Pianto il mio piccolo seme, sperando che diventi una quercia in grado di dare ossigeno al respiro di qualcuno che forse magari neanche conoscerò. Non ho altre armi oltre questo messaggio di speranza. E cosa è la speranza se non uno spirito femminile?".

Ecco dunque che il cartellone prende la forma del pensiero donna con opere di diverso genere: per i saggi letterari si presenteranno due grandi libri, quello della Storti e quello della triade di esperte Chinnici-Colonna Romano-Musumeci, e Santi Gnoffo con i suoi due volumi “Donne in Sicilia”, per il cinema (sezione innovativa appena introdotta) il cortometraggio pluripremiato della regista siciliana Emma Cecala “Manco Morto” e il libro della nota giornalista riminese Stefania Parmeggiani “Fellini e le Donne”.

Non mancherà attenzione alla poesia con eventi di spicco che vedono le firme della trentina Nadia Scappini con le sue “Poesie in viaggio dal Trentino alla Sicilia”, la palermitana Emanuela Mannino con il suo ultimo libro scritto a quattro mani con Giannino Balbis e un evento “La nave di Amleto” che vedrà la presenza di molti poeti del panorama nazionale per esprimere la poesia del silenzio.

Lo spaccato di una realtà più che mai attuale è descritta da Maria Grazia Maggio e Mari Albanese con “Diario inquieto di un’insegnante precaria” e l’ultimo delle quattro opere di Giankarim De Caro, “Malavita” autore la cui scrittura fluida entra nel cuore con le storie delle quattro generazioni delle donne di una famiglia di via Montalbo a Palermo.

Altra nuova sezione introdotta in questo cartellone è l’evento dedicato alla denuncia di una male sociale. I riflettori si fermeranno per raccontare il video ispirato alla poesia di Lucilla Trapazzo “Salmodia - Ninna nanna per la sposa bambina” con musiche composte da Marco Di Stefano, che verrà discusso in presenza della stessa Trapazzo con la giornalista Maria Giambruno.

Due eventi speciali faranno da trade union alla mappa concettuale del cartellone, non un libro ma un personaggio. La giornalista Raffaella Daino con “La Sicilia in tutta la sua bellezza- Storie di cronaca e racconti di una terra” e il noto filosofo Fabio Gabrielli che sviscererà “L’umanità disumanizzata- cosa siamo diventati”. I dodici incontri previsti nel cartellone, (ingresso libero previa prenotazione), avranno cadenza settimanale, nel weekend, all’orario del tè, alle 18.