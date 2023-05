Tracce di suoni, omaggio a Luciano Berio: i Folk Songs di Berio all'Ecomuseo del mare

Si conclude il 26 maggio, la prima parte di “Tracce di suoni”, rassegna di musica contemporanea del Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo. Ingresso libero.

All’Ecomuseo del mare è in programma, alle ore 21, “Omaggio a Luciano Berio”, con l’introduzione di Carlo Fiore docente di Storia della musica, in cui verranno eseguiti fra gli altri i Folk Songs per canto e sette strumenti, direttore Fabio Correnti, soprano Gabriella Costa.