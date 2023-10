"Marceau da camera", prima edizione della rassegna teatrale ai Cantieri Culturali

Arci Spazio Marceau - Cantieri Culturali alla Zisa - presenta la rassegna teatrale “Marceau da Camera”, prima edizione, che si terrà dal 27 ottobre al 3 dicembre. In programma quattro monologhi e il laboratorio teatrale “Raccontare una storia” condotto dall’autore e regista Claudio Zappalà, della compagnia Barbe a Papa Teatro. Il progetto realizzato dall’associazione culturale G273 Produzioni grazie al contributo degli artisti che aderiscono alla rassegna, nasce dal desiderio di promuovere lo sviluppo della cultura teatrale, del teatro come strumento di condivisione e aggregazione, a partire da spazi non convenzionali. Per ogni spettacolo sono previste tre repliche, due serali ed una pomeridiana. Primo appuntamento 27 ottobre ore 21:00 con Intervista di mare. Studio #2, di e con Totò Galati.

27/28/29 ottobre

venerdì-sabato ore 21.00; domenica ore 17:30

Intervista di mare. Studio #2

Scritto e interpretato da Totò Galati

Consulenza drammaturgica e regia Claudio Zappalà



In scena una cucina e un attore a cui piace cucinare e raccontare storie. Durante tutta la preparazione delle “polpette di mare alla Danilo” Totò Galati ci racconta dei primi anni vissuti a Trappeto da Danilo Dolci e della sua ricetta di comunità.



10/11/12 novembre

venerdì-sabato ore 21.00; domenica ore 17:30

Disgraziata

Scritto e diretto da Giada Di Fonzo

Interpretato da Alessandra Pizzullo



Palazzo Galletti è sotto sfratto e Carla, una vecchia prostituta, sta chiudendo gli ultimi scatoloni.

Una serie di ricordi aprono uno scorcio temporale e diventano l'occasione per la protagonista di rivivere alcune delle vicende più significative della sua vita. Ad accogliere le sue parole è una statuetta di Santa Rosalia, un cimelio che Carla custodisce gelosamente.



24/25/26 novembre

venerdì-sabato ore 21.00; domenica ore 17:30

Sembra Amleto

Scritto e interpretato da Francesco Zaccaro

Diretto da Ivano Picciallo



Una sedia; una tomba; una montagnola di terra. Un testo dove tutto “sta scritto”: l’Amleto. Un’imperfetta ricostruzione del dramma Shakespeariano è necessaria perché l’attore arrivi a concludere il gioco, “togliersi il naso rosso”, a morire.



1/2/3 dicembre

venerdì-sabato ore 21.00; domenica ore 17:30

Ombre

Scritto e interpretato da Giuseppe Innocente

Diretto da Ivano Picciallo

musiche/paesaggio sonoro Angelo Sicurella



Notte, studio d’artista.?Un uomo chino su un tavolo disegna freneticamente, uno via l’altro i fogli scivolano sul pavimento,dal mare di carta che si crea intorno al tavolo emergono delle figure, facce storte occhi grandi e segnati. Sono ombre, presenze mute che accendono la fantasia dell’atista. Dal silenzio di quei personaggi nascono le storie che l’atista racconta e vive sul suo corpo come un gioco che si ripete ogni notte quando il mondo non gli basta più.?