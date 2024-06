A Villa Filippina apre la rassegna "Estate bianca": in scena “E fecero l’Italia” di Bibi Bianca

Una storia teatrale lunga più di mezzo secolo, in cinque serate, per intrattenere il pubblico nei mesi caldi. Avrà inizio il 30 giugno alle 21 a Villa Filippina, in piazza San Francesco Di Paola, il primo appuntamento con “Estate Bianca”, rassegna teatrale curata dall’attore, regista e autore palermitano Bibi Bianca. Durante i cinque appuntamenti che caratterizzano la rassegna, saranno portati in scena quattro spettacoli firmati Bibi Bianca, tra storia, musica e allegria.



Si comincia domenica 30 giugno con “E fecero l’Italia”. Si racconta la spedizione dei Mille e l'Unità d'Italia, evidenziando quello che non si trova nei libri di storia. Una ricostruzione tra il serio e il faceto, intramezzata da pizziche e tarantelle suonate dal vivo, che non risparmia i padri dell'agiografia italica, restituendo il patrimonio culturale e storico dei vinti. Testo e regia sono di Bibi Bianca. In scena lo stesso Bibi Bianca, con: Gabriella Gugliotta, Giorgio Barone, Roberto Mannino e Carlo Muraglia. I musicisti sono: Ezio Trupiano, Katia Raineri e Alessandra Micale



La rassegna “Estate Bianca” continua il 5 luglio con “Cabaret”, spettacolo divertente e frizzante che tocca la satira di costume e la comicità tipica dei classici dell'avanspettacolo italiano. Terzo appuntamento l’undici luglio con “Il Triunfu di Santa Rosalia”, spettacolo incentrato sul mito della “santuzza”, che nasce da canti settecenteschi palermitani tramandati dalla tradizione dei cantori “Orbi”. Lo spettacolo segue quindi tre segmenti, perché di essi si nutre: il poema che celebra vita, morte e miracoli della Santa, la vivacità del testo giullaresco, la poesia della laude rappresentazione privilegiata della spiritualità popolare.



Il 21 e il 28 luglio c’è “Brasilando”. Uno spettacolo allegro e frizzante, che è un viaggio in Brasile dal Rio Grande do Sul sino all'Amazzonia, attraverso la musica brasiliana e il narrare ironico.