Musica, teatro, cinema: al Mercato torna "Stelle a Sanlorenzo", s'inizia con i Colpa d'Alfredo

Sanlorenzo Mercato torna a essere il punto di riferimento non solo per il buon cibo ma anche per le fresche serate estive tra musica e spettacoli con il grande palco al centro del giardino, tra le birre artigianali e i profumi delle botteghe in fermento.

A inaugurare il calendario degli spettacoli saranno i Colpa d’Alfredo, l’8 giugno a partire dalle 21.30, con uno tra i più amati concerti-tributo del Mercato, quello a Vasco Rossi. La resident band composta da Ivano Ivaskrello Blasco (voce), Giuseppe Di Blasi (chitarra), Davide Consales (chitarra), Teddy Schifano (batteria), Giuseppe Diliberto (basso), Fulvio Signorino (tastiere e cori) ripercorre l’intera carriera di Vasco, dagli esordi agli inni da stadio con “Vado al massimo”, “Siamo solo noi”, “Bollicine” fino ai successi degli ultimi anni. Ingresso gratuito con prenotazione, con prima consumazione da bere obbligatoria.

Gli appuntamenti musicali si avvicenderanno a ripetizione, tutte le settimane, portando sul palco Jack & The Starlighters, i Tre Terzi, la Bubas Band, i We Man, oltre ai più amati concerti-tributo ai più grandi: i Queen, i Pink Floyd, Zucchero, Madonna, solo per citarne alcuni. E poi le serate retrò per rivivere le atmosfere musicali degli anni '50 e '60 con la musica swing degli Swing Out e dei Jumpin Up. Spazio anche al jazz con la Fondazione The Brass Group e artisti di grande richiamo del panorama jazzistico italiano e non solo, come Sergio Munafò Quartet, Monica Crivello Trio, Roberta Sava Quartet.

Musica sì, ma anche tante risate con gli spettacoli di Ernesto Maria Ponte, Sasà Salvaggio, i Badaboom. Spazio anche al cinema, con l’Arena al Mercato che porta sul maxischermo alcuni tra i film più amati, da guardare sotto le stelle, sorseggiando una bibita fresca. E tra un live e un film, ci sarà anche la Radio al Mercato, il salotto in diretta dal Mercato, che ospiterà di volta in volta protagonisti dell’intero panorama artistico locale, tra talk show e esibizioni dal palco della rassegna, trasmesse contemporaneamente in diretta social e radio-tv sui canali di Radio In. La rassegna è realizzata in collaborazione con Colomba Bianca, Gabetti Sciuti, Software In, Birrificio 24 Baroni, Italrat.