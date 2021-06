Stelle a Sanlorenzo, si ricomincia: il primo concerto con musica dal vivo è dei Tre Terzi

Dove eravamo rimasti? Con il favore dell’allentamento delle restrizioni, Sanlorenzo Mercato torna a essere il punto di riferimento non solo per il buon cibo ma anche per le fresche serate estive tra musica e spettacoli con il grande palco al centro del giardino, tra le piante aromatiche e i profumi delle botteghe in fermento.

Ricomincia la rassegna “Stelle a Sanlorenzo”, una carrellata di grandi protagonisti della scena palermitana, che tornano dopo tanto tempo a regalare note e sorrisi al pubblico del Mercato, tra una birra artigianale e un piatto goloso. A inaugurare il calendario degli spettacoli saranno i Tre Terzi, il 1 giugno a partire dalle 20. Per la band palermitana è il primo concerto dopo la lunga sosta della pandemia: suoneranno i propri pezzi originali, che hanno ormai conquistato tantissimi fan nel corso degli anni, oltre ai grandi classici della musica italiana e internazionale reinterpretati attraverso il loro inconfondibile stile. Ingresso gratuito con prenotazione tavolo e consumazione obbligatoria per la cena. Tutti i partecipanti saranno seduti in tavoli distanziati nel rispetto di tutte le norme.

A lanciare la serata sarà Radio Time, con il primo appuntamento di Sanlorenzo Time, il salotto in diretta dal Mercato, che ospiterà di volta in volta protagonisti dell’intero panorama artistico locale, tra talk show e esibizioni dal palco della rassegna, trasmesse contemporaneamente in diretta social e radio/tv sui canali di Radio Time.

Gli appuntamenti musicali si avvicenderanno a ripetizione, tutte le settimane, portando sul palco Jack & The Starlighters, i Radioflores, le Cordepazze, i Jumpin Up, la Bubas Band, i WeMan, i Cirrone, oltre ai più amati concerti-tributo ai più grandi: Vasco Rossi, i Queen, gli U2, Claudio Baglioni, solo per citarne alcuni. Musica sì, ma anche tante risate con gli spettacoli di Ernesto Maria Ponte, Salvo Piparo, Stefano Piazza, Antonio Pandolfo, Marco Manera, e altri ancora.

Spazio anche al cinema, con l’Arena al Mercato che porta sul maxischermo alcuni tra i film più amati, da guardare sotto le stelle, sorseggiando una bibita fresca. E sul maxischermo andranno anche le partite dell’Europeo di calcio, con gli appuntamenti della Nazionale Italiana, per tifare tutti in insieme in allegria.

