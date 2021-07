Musica ai Cantieri Culturali: torna "Sponde sonore", la rassegna di concerti di Tavola Tonda

Un’estate di concerti con prime assolute in Sicilia e un ventaglio di suoni e stili proposti da generazioni di artiste e artisti che hanno messo in moto processi di innovazione, rielaborazione e interpretazione della tradizione musicale italiana e internazionale. Dal 22 luglio torna ai Cantieri Culturali alla Zisa Sponde Sonore, la rassegna organizzata da Arci Tavola Tonda che porta a Palermo il meglio della musica contemporanea e d'autore.

Un’offerta artistica di 15 concerti e una rassegna, giunta alla quarta edizione, che da Palermo volge il suo sguardo al panorama musicale europeo, portando in città musicisti e interpreti di altissimo livello, italiani e internazionali. “Dopo un anno di stop forzato e di difficoltà incontrate nell’accesso agli spazi aperti, Tavola Tonda ha scommesso su un’estate di concerti”, spiega Marco Tarantino, presidente dell’associazione Tavola Tonda. “Musiche per comunità che si ritrovano, è il titolo della rassegna di concerti costruita per essere un’offerta culturale di alto livello per gli appassionati di musica e di cultura popolare. Un pubblico che da 10 anni sostiene il variegato universo che ruota attorno alla nostra realtà dentro i Cantieri Culturali alla Zisa”.

Ad aprire la rassegna, giovedì 22 luglio alle 21.30, sarà Eleonora Bordonaro: l’interprete catanese, con la sua musica d'autore in lingua siciliana e il suo nuovo live Moviti Ferma, si esibirà in un racconto individuale, intriso di femminilità, potenza e fierezza. Ma saranno diversi gli artisti e le artiste che arricchiranno il cartellone di concerti: da Daniele Sepe con il suo sincretismo tra tradizione e jazz, a Ginevra Di Marco che ha reinterpretato, magnificamente, prima la canzone "sociale" e poi quella d'autore, alla formazione e produzione eclettica di Francesco Bearzatti, sassofonista tra i più quotati in Italia, a Olivia Trummer, tedesca di nascita ma milanese d'adozione, che ha al suo attivo 8 album, a Joscho Stephan, virtuoso e maestro indiscusso della chitarra manouche, in prima assoluta per la Sicilia.

Accanto a questi nomi di sicuro richiamo, il resto dell'offerta in programma punta sia sulla valorizzazione di giovani musiciste e musicisti siciliani, che su professionisti dalla storia e dalla provenienza geografica differenti, la cui qualità è indiscussa e che godono di un grande seguito.

Tra le molte proposte artistiche, gli Still Life, progetto parallelo della giovane cantante Margherita Abita, voce della Barcelona BalKan Gipsy Orchestra, la piemontese Valentina Nicolotti, il cui disco Calicantus uscito a fine 2020 ha una forte componente cantautorale, con storie, stati d’animo ed esperienze di vita che rendono il suono e la composizione più veri ed espressivi; i Lyradanz con il loro repertorio di composizioni originali con influenze dal folk italiano ed europeo; Rocco Nigro e Rachele Andrioli, la cui proposta mette insieme le sonorità della Notte della Taranta con la poetica di Pasolini; il trio ViolaContraKora, che unisce le sonorità africane e la musica classica e popolare europea.

Legati invece al contesto locale saranno le performance di Matrimia, con il loro trascinante mix zingaro, balcanico, arabo, ebraico con influenze della chanson française, del jazz manouche, della musica mediterranea ma anche del reggae, elettronica, ska e del pop rock, e di TrizziRiDonna e LassatilAbballari, due gruppi simbolo del folk revival siciliano che si uniscono per proporre un viaggio nella cultura ultra millenaria dell’Isola, con canti e musiche delle tradizioni delle donne siciliane.

A concludere questo viaggio, due incursioni nel mondo dell'elettronica: Passepartout Duo, che combina sapientemente l’elettronica ambientale a una musica concreta prodotta da strumenti artigianali (una lira elettrica, un glockenspiel realizzato con i tasti amplificati di un piccolo pianoforte, un’amadinda di legno e un mini vibrafono, tutti strumenti riciclati da materiali trovati per strada) e il duo napoletano formato da Renato Fiorito e Antonio Raia in cui sax tenore è il protagonista assoluto del progetto, suonato senza sovrastrutture né filtri, in modo viscerale, vibrante, scarno e poetico, e che sembra incarnare sia nei momenti più esplosivi e vulcanici sia in quelli più pacati e riflessivi la bellezza struggente e disperata della metropoli partenopea.

I luoghi della rassegna

A ospitare i concerti, tutti all'aperto e nel totale rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e distanziamento sociale, saranno i Cantieri Culturali alla Zisa dove Arci Tavola Tonda ha sede. La cittadella della cultura è un’ex area industriale di 55 mila mq, sottoposta a vincolo architettonico dalla Soprintendenza Regionale BBCCAA, che ha avuto un ruolo centrale tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento. Nelle ex Officine Ducrot, infatti, luogo storico dell’innovazione, furono realizzati mobili in legno e metallo in stile liberty disegnati dall’architetto palermitano Ernesto Basile e, in seguito, nella stessa area l’Aeronautica Sicula ha prodotto gli aerei progettati dall’ingegnere visionario Giovanni Battista Caproni.

Oggi un coordinamento di 38 organizzazioni pubbliche e private (alcune delle quali raggruppate in un’Organizzazione di Comunità: Ets Cantieri Culturali alla Zisa) ha la governance di questo luogo ad alta densità di creatività. Spazi espositivi, spazi per la formazione, per attività teatrali, musicali, cinematografiche e per iniziative di comunità propongono un’offerta culturale che ha animato tutti i giorni dell’anno, fino all'inizio della pandemia, i Cantieri Culturali alla Zisa coinvolgendo centinaia di migliaia di spettatori.

Il calendario dei concerti

22 luglio - Eleonora Bordonaro

29 luglio - Joscho Stephan Trio

5 agosto - Valentina Nicolotti Quartet

11 agosto - ViolaContraKora

26 agosto - Still Life

6 settembre - "Quello che conta" Ginevra Di Marco canta Tenco

7 settembre - Daniele Sepe

8 settembre - TrizziRiDonna & Lassatilabballari

9 settembre - Lyradanz

10 settembre - Rocco Nigro & Rachele Andrioli

11 settembre - Matrimia

16 settembre - Antonio Raia & Renato Fiorito

17 settembre - Passepartout Duo

8 ottobre - Olivia Trummer & Nicola Angelucci

9 ottobre - Francesco Bearzatti Tinissima 4tet



