"Solo per Lelio", ai Cantieri tre partiture eseguite da un ensemble siciliano e uno francese

Continua la rassegna "Solo per Lelio" con un progetto che unisce Palermo e Marsiglia sul filo della partitura. “Scritture musicali” si condensa in una serie di masterclass di tre compositori - il francese Philippe Festou, e gli italiani Luigi Esposito e Benedetto Basile - che realizzeranno altrettante partiture che verranno eseguite sabato 25 novembre ai Cantieri della Zisa, Palermo, dall’Ensemble Yin di Marsiglia e dalla Sicilian Improvisers Orchestra. Continua anche la mostra fotografica di Ross La Ciura e Alessandro D’Amico, sulla storia di Curva Minore.

La rassegna Solo Per Lelio è alla sua seconda settimana e ospita un progetto di masterclass e un concerto - sabato 25 novembre alle 19.30 alla Sala Perriera dei Cantieri Culturali alla Zisa -, che unisce idealmente Palermo e Marsiglia sul filo della scrittura musicale. Scritture multiple analizza appunto le diverse modalità di scrittura musicale non convenzionale a disposizione dei musicisti contemporanei: la masterclass sarà tenuta dai compositori Philippe Festou, Luigi Esposito e Benedetto Basile e si inserisce nell’omonimo progetto, patrocinato dal Ministero della Cultura, che coinvolge istituzioni, enti e realtà artistiche nazionali e internazionali. Gli iscritti potranno anche assistere venerdì alla lezione-conferenza sulle scritture multiple che Festou, Esposito e Basile terranno nell’aula Columba dell’Università di Palermo; e di accedere alla prova generale e al concerto che vedrà l’Ensemble Yin di Marsiglia e la Sicilian Improvisers Orchestra eseguire, in prima assoluta, tre partiture realizzate dai tre compositori. La partecipazione alla masterclass è gratuita.

Il concerto Scritture Multiple accoglie le tre “creazioni del mondo” originali di Philippe Festou, compositore francese, musicista, musicoterapeuta, teorico e direttore dell’Ensemble Yin; di Luigi Esposito, compositore, artista visivo, pianista/performer, scrittore, allievo e biografo di Sylvano Bussotti; e del siciliano Benedetto Basile, flautista, improvvisatore, conductor, compositore. Ognuna delle partiture è stata pensata per un organico di 11 strumenti (tre flauti, tre clarinetti, pianoforte, contrabbasso, chitarra, percussioni ed elettronica); sarà eseguita dall’Ensemble Yin di Marsiglia e dalla Sicilian Improvisers Orchestra di Curva Minore, che hanno già collaborato a Palermo nel 2019 e si ritrovano oggi a distanza di quattro anni, dopo innumerevoli concerti in giro per il mondo. Dopo la data palermitane, i due ensemble riproporranno il concerto il 9 dicembre a Martigues in Francia. Biglietto intero 10 euro, biglietto ridotto studenti under 30, Feltrinelli card 8 euro.