"Rieccoci a rivedere le stelle", una rassegna di musica al Teatro Vito Zappalà

Rieccoci a Riveder le stelle Arie d’Opera, Canzoni , Romanze , Danza e Poesia in una sera d’Estate. Rassegna Estate 2021 Il Salotto del Gattopardo Teatro Vito Zappalà - Mondello Un ritorno alla musica, un antidoto a tutto il dolore, l'incertezza, la paura e l'angoscia che in questi mesi ha colpito l'Italia intera. Rieccoci è ci siamo. A riveder le stelle è l'atto dell'uscita dal Canto dell'Inferno per andare verso il cielo alla ricerca di purificazione, redenzione. E' il momento in cui Papà "Dante" nel 2° canto esce dall'inferno per riveder le stelle. Le stelle hanno per noi una valenza importante, usciamo da un tunnel alla ricerca di una liberazione da una rete che ci ha attanagliato. Siamo alla ricerca della Luce. E Lucean le stelle - 8 Luglio storie d’amore e di passione tra le più belle pagine del melodramma. Il primo spettacolo retrò è una dedica alla somma musica, la lirica, in un omaggio alle stelle. E' l'aria di dolore di Mario Cavaradossi della "Tosca", un'antologia di quadri presi dalle opere del melodramma. Momenti intensi di lirica tratti da opere importanti come quelle di Puccini, Verdi, Bizet, la "Cavalleria Ruticana" di Mascagni. Sarà anche una dedica all'opera di "Carmen" la donna libera per eccellenza, un'eroina che sfida la morte affrontando il coltello del suo omicida. Una morte voluta pur di esser libera. La seduzione e la gelosia saranno al centro dell'evento toccando anche le opere di "Don Giovanni" e de "Il Barbiere di Siviglia". Tutta l'opera sarà cantata da artisti d'eccezione come il mezzosoprano Serena Dominici, il baritono Tommaso Caramia, il basso Lino Galioto, il tenore Marco Bono, il tenore Domenico Ghegghi, il tenore Gianmarco Randazzo, il tenore Cristoforo Fiorenza, il tenore Luigi Milazzo, il soprano Nati Kàtai, il soprano Anita Venturi, il soprano Stefania Orlando, il soprano Sanam Ighani, il soprano Elisa Barrale, il soprano Melania Di Stefano, il soprano Valentina Vitti. Saranno presenti i due corpi di ballo: "La Coreutica" e "Liberty Danza" di Silvia Raffa e Gloria Riti che faranno da coreografia ai quadri d'opera. Al piano il maestro Salvatore De Giorgi con il Duo "Fior di Note" dei maestri Mariangela Lampasona e Monica Giannone. Polvere di stelle e sogni in passerella - 28 Luglio Signore e Signori, stasera è di scena il Varietà! Sarà lo spettacolo che si ispira al periodo degli anni '40 e '50, al teatro di varietà con i protagoisti come Macario, Vanda Osiris, Ugo Tognazzi, Raimondo Vianello, grandi di casa nostra. Non mancherà il fascino dedicato al "Quartetto Cetra", le glorie delle dive del cinema e le colonne sonore come "MY Way" di Frank Sinatra, "Over the Rainbow". Il tutto racchiuso in una serata che vedra' portagoniste le stelle di Hollywood dello Star System, intervallato dallo spettacolo italiano con il varietà in memoria di Delia Scala, Lelio Luttazzi, Lauretta Masiero e la commedia di Garinei e Giovannini. Si esibiranno: Floriana Sicari e Nunzio Bonadonna della "Compagnia Operettistica Siciliana" Serio Sisters - Francesca ed Agata Serio Stessa Spiaggia Stesso mare - 11 Agosto Magia di un 45 giri sotto la luna d'Agosto. Gli anni '60 sono stati quelli che hanno segnato un'epoca con canzoni rimaste eterne come "Abbronzatissima", "Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte", "Sapore di sale", canzoni che hanno fatto innamorare in un momento in cui si ricominciava a vivere, quando la guerra era ormai lontana, e arrivava il boom economico che sarebbe passato alla storia. Sorgeva l'indipendenza giovanile che fino agli anni '50 aveva visto relegare i ragazzi al ruolo di figli. Con l'avvento di James Dean al cinema con il Film "Gioventu' bruciata" nella Hollywood degli anni '60, l'attenzione dei giovani viene spostata alla libertà e all'indipendenza segnata poi dal 1968. Le canzoni degli anni '60 hanno cambiato la linea melodica diventando legenda.Con gli anni '60 arrivano nella scena musicale gli anni degli "urlatori". Basti pensare a testi come "Tu sei romantica", "Ti diro'", "Come prima più di prima" e interpreti come Domenico Modugno, Mina, Tony Dallara, con voci anticonformiste. Negli anni '60 inizia l'idea di vacanza delle famiglie al mare con una forma di libertà che cambierà per sempre un'epoca generazionale e non solo. E sarà quindi un tributo al juke box e al disco 45 giri da cui tantissimi suoni hanno fatto sognare. Amori, storie clandestine e avventure segnate e accompagnate da canzoni come "Sain Tropez Twist" di Peppino di Capri, "Il tuo bacio è come il rock" di Adriano Celentano, "Una rotonda sul mare" di Fred Bongusto,"Non sarà un'avventura" di Lucio Battisti, "La Bambola" di Patty Pravo e con questa arriva una nuova moda, si scoprono le gambe con l'arrivo delle minigonne. Stessa spiaggia, stesso mare è un inno alla maliconia, alla nostalgia, in un'ideologica passeggiata sulla spiaggia sotto un cielo stellato. E' scabroso le donne studiar - 1 Settembre Appuntamento con l'operetta, tra piume, paillettes ed allegria! L'operetta è il fiore all'occhiello della Rassegna, una favola, la figlia incompresa dell'opera, dove si intrecciano storie a lieto fine, con castelli, balli e principesse, abiti da sogno. Protagonista è l'ambiguità del comico un po' stolto, l'equivoco o il fraintendimento, la gaffe del Paese dei Campanelli, per intenderci. Un viaggio nei quadri d'operetta in un tuffo d'allegria - "Scugnizza", "La Danza delle Libellule". I personaggi sono sempre il comico, la soubrette, il soprano, il tenore. Tutto in un filo conduttore, la speranza di uscire fuori dal tunnel. "E' scabroso le donne studiar" è una famosissima aria tratta dall'operetta "La Vedova Allegra" che narra quanto sia difficile comprendere il genere femminile. Direzione artistica Prof. Maricetta Mulè Regia Dott.ssa Antonella Bono Partecipazione speciale del tenore Marco Bono Responsabile della comunicazione Valentina Frinchi