Davide Barbarino e il duo Cerniglia-Viola in concerto: alla Fabbrica 102 torna Pietra lunare

Proseguono gli appuntamenti con la rassegna 'Pietra Lunare', ideata da Marco Cappelli e Mezz Gacano per Fabbrica 102. I live rigorosamente programmati di lunedì sera, il 27 marzo vedranno esibirsi nel bistrot di via Monteleone il musicista Davide Barbarino e il duo composto da Ornella Cerniglia e Beppe Viola.

Davide Barbarino suona saxofono, clarinetto, chitarra e tanti altri strumenti che 'accarezzano' l'elettronica. La sua attività musicale si concentra sulla ricerca etnomusicologica, le pratiche di improvvisazione e la composizione elettroacustica, in un blend nel quale blues, elettronica ed improvvisazione si fondono tracciando un particolare percorso tra la musique concrete e lo stile dei primi country-bluesmen.

Il Duo Cerniglia-Viola prende origine all’interno del più ampio progetto di Mezz Gacano chiamato Self Standing Ovation Boskàuz Ensemble, poi ridotto nel Kinderheim Kunst Quintett con cui vanno in tour come spalla dei mitici Stormy Six. Accanto alle composizioni di Mezz Gacano la loro musica approda a scritture originali ma si cimenta anche in tributi a compositori come Cage, Zorn, Copeland, Moondog.

La rassegna Pietra Lunare alla Fabbrica 102 prevede una formula di due concerti live da 45 minuti ciascuno a partire dalle 21. A seguire, jam session organizzata da Mezz Gacano e Marco Cappelli. Ingresso libero fino a esaurimento posti.