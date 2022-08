"Piano libero" a Carini, al castello ecco la rassegna musicale per pianoforte

Dal 2 al 4 settembre a Carini torna la Musica d'eccellenza. A partire dalle ore 21 del 2 settembre, al Castello di Carini si terrà la rassegna "Piano libero" dedicata alla musica per pianoforte nelle sue declinazioni ispirate alla sperimentazione e frutto delle espressioni musicali attuali generate dalla contaminazione di diversi generi.

Il 2, 3 e 4 settembre si esibiranno tre apprezzati giovani artisti della scena musicale della città. Aprirà la rassegna Ornella Cerniglia, pianista e compositrice che esplora diversi stili e repertori, dal rock al canto popolare, con la leggerezza e la sicurezza di chi vuole ricomporre prassi e ascolto della musica, con le nostre esperienze interiori e quotidiane. Il 2 settembre al Castello presenta Until The Last Resonance, il suo ultimo lavoro. Si tratta di un ininterrotto flusso sonoro in cui le musiche della pianista e compositrice si fondono agli echi della tradizione popolare siciliana, in una navigazione musicale aperta a un tempo rigorosa e liberamente improvvisata.

Il 3 settembre è la volta di Valentina Casesa, che è autrice di musica strumentale, d’opera, per le immagini e per la danza. Le sue composizioni sono narrazioni in continua evoluzione, capaci di coinvolgere ascoltatori di qualsiasi background musicale e culturale. Il suo concerto del 3 settembre dal titolo “Una musica che racconta” è un concerto in cui la compositrice e interprete palermitana fa ripercorrere al pubblico le storie, gli spunti creativi e di immaginazione di chi compone, dialogando attraverso un programma sviluppato sul dialogo artistico con amiche e amici di una stessa scuola stilistica siciliana.

Infine il 4 settembre i tasti del piano sono dominati da Marco Giliberti. Allievo di Eliodoro Sollima, Hector Moreno, Maria Tipo, tiene da anni regolare attività concertistica. L'ultima sua produzione è "Vivo Ergo Sum". Un'Ode alla Vita e alla Speranza, un invito a vivere senza accontentarsi di esistere. Vivo Ergo Sum è il frutto della ricerca di un’espressione spontanea del pianoforte, veicolo di un messaggio musicale minimalista diretto a far emergere la consapevolezza della bellezza del vivere. I brani saranno accompagnati dalla lettura delle poesie del poeta Roberto Crinò.

La rassegna ospitata al Castello con il patrocinio del Comune di Carini è organizzata dall’Associazione Culturale “Labirinti Ideali”, con la collaborazione artistica del maestro Marco Giliberti. Si terrà al Castello di Carini il 2, 3 e 4 settembre con inizio alle ore 21. Ingresso gratuito.