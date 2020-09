"Parola a Palermo", la rassegna per gli artisti del territorio del Teatro Biondo

Attrici, attori e compagnie di Palermo saranno i protagonisti della rassegna Parola a Palermo, organizzata dal Teatro Biondo e dall’Assessorato alle CulturE, che avrà luogo nella Chiesa dello Spasimo dal 29 settembre al 17 ottobre.

Dopo il successo della rassegna organizzata questa estate all’Orto Botanico, grazie alla coorganizzazione dell’Assessorato alle CulturE, il Teatro Biondo torna a sostenere gli artisti del territorio penalizzati dalla forzata chiusura dei teatri e dalla sospensione dell’attività a causa dell’emergenza sanitaria. "Un’azione sinergica tra Istituzioni - si legge nell’atto di indirizzo della Giunta comunale, che ha approvato la proposta del Biondo e dell’Assessorato - volta a favorire, nell’attuale periodo di emergenza Covid19, lo spettacolo dal vivo, costretto a forti limitazioni dovute alle misure imposte dalla normativa vigente. Inoltre, la realizzazione di tale rassegna fungerà da attrattore turistico e richiamo per i visitatori della Città".

Al fine di stilare il programma della manifestazione, il Teatro Biondo e l’Assessorato valutano proposte artistiche di soggetti giuridici operanti nel settore dello spettacolo con sede legale a Palermo che riguardino prosa, poesia, teatro di narrazione, con testi di qualunque epoca, editi o inediti, la cui interpretazione abbia una durata compresa tra i 40 e i 100 minuti. Eventuali testi di autori tutelati dovranno essere già registrati in Siae e il proponente dovrà possederne il diritto di rappresentazione. Le proposte, con relativo prospetto dei costi, che non dovranno superare la somma di 4000 euro iva compresa, dovranno essere inviate alla mail parolaapalermo@teatrobiondo.it entro le ore 24:00 di domenica 20 settembre 2020.

Una commissione, composta da incaricati dalla Direzione del Teatro Biondo e da un componente dell’Amministrazione Comunale, stilerà una graduatoria delle proposte pervenute, valutandone il valore artistico secondo dei criteri predeterminati e la congruità della relativa richiesta economica. I proponenti, in ordine di graduatoria, saranno contattati dagli uffici amministrativi del Teatro Biondo per discutere il preventivo di spesa e negoziare i singoli rapporti contrattuali. È prevista la possibilità di scorrimento della graduatoria stessa nel caso di economia di spese o di rinunce. Il testo completo della manifestazione di interesse è consultabile nel sito del Teatro Biondo e in quello del Comune di Palermo.

"Un sistema di micro contribuzione per il sistema teatrale cittadino - ha dichiarato il Sindaco Leoluca Orlando - volto a dare respiro ad un settore che più di altri ha sofferto e sta soffrendo per le chiusure imposte dalla pandemia. È importante che questo avvenga con la collaborazione del Teatro Biondo, dando un chiaro segnale della volontà di fare sistema nel tessuto culturale, inserendo le produzioni cittadine in un contesto di livello nazionale ed internazionale".

Per l’Assessore alle Culture Mario Zito, si tratta di "una conferma del fatto che Palermo investe sulla cultura e sull’arte, che sono state in questi anni motori della crescita economica e turistica e possono certamente tornare ad esserlo. Questo provvedimento è anche un primo passo del programma che nelle prossime settimane svilupperemo anche con i fondi dell’imposta di soggiorno, a conferma del grande ruolo che le attività culturali hanno svolto in funzione della attrattività turistica".

"Siamo consapevoli che questa iniziativa non potrà supplire alla normale programmazione di tanti “piccoli” teatri - afferma Pamela Villoresi - ma, insieme all’amministrazione comunale, il Teatro Biondo intende sostenere il sistema teatrale palermitano e, al contempo, offrire un importante ventaglio di proposte cittadine. Abbiamo grandi ambizioni ma siamo espressione del nostro territorio. Da qui partono i progetti e le idee. Vogliamo diventare punto di riferimento culturale nazionale e trampolino di lancio concreto e reale per i nostri migliori talenti. Parola a Palermo è frutto di un’emergenza, ma può essere strumento di condivisione, un’occasione di conoscenza e visibilità".