Ambiente, al via la decima edizione di "No SMog Mobility" all'Università di Palermo

Si riaccendono i motori, elettrici, ibridi e a fonti alternative, della decima edizione di No Smog Mobility, la rassegna del meridione d'Italia sulla mobilità sostenibile. Quest'anno, a causa della pandemia, la kermesse unica nel suo genere per la presentazione di idee e soluzioni sostenibili, sarà ancora più singolare per la scelta - dovuta - di organizzare le sessioni e gli incontri a distanza per la maggior parte dei partecipanti.

Si comincerà giovedì 15 ottobre al Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Palermo, dove potranno partecipare fino a un massimo di 240 tra studenti dei corsi di laurea di Ingegneria e professionisti. Per seguire la manifestazione e mantenere il distanziamento sociale, rispettando le normative anti contagio, sarà possibile registrarsi online al link https://www.nosmogmobility.it e attenersi alle indicazioni. Inoltre per tutti coloro che non potranno seguire in presenza, dopo la registrazione, i lavori saranno disponibili on demand sul canale youtube NoSMogMobility2020.

Il primo forum "La nuova economia della mobilità sostenibile" vedrà l'intervento dei responsabili comunicazione dei grandi marchi auto e componentistica, come Fca, Ancma che nel corso della prima sessione illustreranno lo "stato dell'arte" dei rispettivi gruppi a favore della mobilità sostenibile. A seguire, per testimoniare il grande supporto della manifestazione nel creare contatti tra le Aziende e gli studenti, uno spazio dedicato alle esperienze dirette di due ex allievi dell'Ateneo palermitano, oggi inseriti nel campo dell'automotive. Infine un'intera sessione dedicata allo stato dell'arte dell'intero settore, tra idee a soluzioni alternative. La manifestazione sarà moderata dalla giornalista del Tg2 Maria Leitner.

Novità della decima edizione palermitana saranno gli appuntamenti "fuori rassegna": giovedì pomeriggio, la divisione e-Mobility di FCA dedicherà agli studenti dei corsi di laurea magistrale un'intera sessione sulle scelte dell'azienda in materia di sostenibilità e lunedì 19 ottobre, Volvo Italia incontrerà e discuterà con gli studenti palermitani del corso di laurea in Mobilità sostenibile, l'unico corso universitario in Italia dedicato interamente al settore.

La rassegna come ogni anno, proclamerà i vincitori dei "Green Prix 2020", i riconoscimenti per le "idee e soluzioni a favore della mobilità ecosostenibile". La giuria, presieduta dal direttore editoriale dell'Agenzia di stampa Italpress, Italo Cucci, premierà le aziende che si sono distinte per le soluzioni più "green". Anche quest'anno i vincitori riceveranno in premio dieci alberi ciascuno che andranno a infoltire il "Bosco di No SMog Mobility", una area verde in espansione all'interno della cittadella universitaria di Viale delle Scienze, a Palermo.

No Smog mobility è organizzato da Sicilia Motori e dall'Agenzia di Stampa Italpress, con il supporto di Uncredit e Michelin e avrà come media partner Mediasport Group e Lulop.com. Per la prima volta nella storia della rassegna, la piattaforma Lulop supporterà No Smog Mobility permettendo agli addetti stampa di poter reperire tutti i comunicati stampa ed i contenuti multimediali annessi, direttamente dalle pagine dedicate green.lulop.com e lulop.com/it_IT/tag/no-smog-mobility-2020/index/2 e attraverso i recap che verranno inviati in occasione dell'evento.

Mediasport Group è un gruppo editoriale televisivo nato alcuni anni fa in Italia sulla base dell'esperienza di alcuni imprenditori e professionisti. Mediasport Group gestisce due canali satellitari presenti nel pacchetto italiano di Sky (visibili gratuitamente anche in tutta Europa), dieci canali italiani regionali su digitale terrestre e due web tv a palinsesto 24/7. I canali hanno una programmazione integralmente sportiva e dedicata alla mobilità elettrica e green economy

E-MS - Il Futuro è Adesso, è uno dei canali di Mediasport Group, è la tv della mobilità sostenibile, delle Smart Cities, della nuova coscienza ambientale e di tutte le tecnologie che stanno cambiando il nostro modo di vivere. Una tv “green” che colma un vuoto nell'offerta televisiva nazionale.