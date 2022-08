"Musiche d’autore" da Obicà, al via la rassegna di serate per celebrare la tradizione

Il rientro dalle vacanze estive nel capoluogo siciliano si fa più leggero grazie a “Musiche d’Autore”, la rassegna presentata da Obicà Mozzarella Bar - il marchio di ristorazione portavoce dell’autenticità e della genuinità dei prodotti italiani con un approccio conviviale e cosmopolita - che è pronta ad animare le terrazze di Rinascente con quattro esclusive serate tra settembre e ottobre.

A partire da venerdì 9 settembre alle ore 20:30, il ristorante sulle terrazze di Rinascente Palermo Via Roma diventa il palcoscenico di quattro performance artistiche accompagnate da uno speciale menù che celebra i sapori siciliani. Un’occasione per onorare la tradizione e l’eccellenza italiana non solo attraverso gli ingredienti di qualità utilizzati in cucina, ma soprattutto valorizzando le realtà artistiche del territorio in linea con la filosofia di Obicà che erge il cibo a fonte di energia creativa.

Ospite della prima serata è la compagnia folk Arbarìa che, con le sue esibizioni che intrecciano prosa, danza, musica e recitazione, riporta alla luce la storia popolare della Trinacria. Venerdì 23 settembre alle ore 20:30 è poi la volta del cantautore Mario Incudine. Le serate proseguono venerdì 7 ottobre alle ore 20:30 con l’esibizione delle cantanti Pamela Barone e Giuliana Di Liberto. Gli appuntamenti di “Musiche d’Autore” terminano venerdì 28 ottobre alle ore 20:30 con il sound del pianista Antonio Zarcone e dell’armonicista Giuseppe Milici.

La degustazione di antipasti siciliani con baccalà in pastella, caponata di melanzane e pizzetta rustica, i paccheri alla norma, il pesce spada con pomodori datterini, olive, capperi e prezzemolo e la cassatina siciliana sono i protagonisti della proposta gastronomica disponibile per la serata. Oltre allo speciale menu siciliano, gli ospiti possono degustare anche piatti del menu Obicà, come la pizza con tonno e acciughe di Sciacca, mozzarella di bufala, pomodoro biologico e capperi e i ravioli freschi di mozzarella e limone con melanzane, pomodori datterini e scaglie di parmigiano reggiano dop.