"Piacere, sono Lalla": a Villa Costa un laboratorio creativo dedicato ai bambini

In collaborazione con il comitato di associazioni Villa Costa - Verde Terrasi, che ha permesso la riapertura del parco pubblico, il centro educativo PedagogicaMente organizza “Maggio in Villa”, un ciclo di incontri dedicato ai più piccoli e ai loro genitori: in programma dal 6 al 27 maggio, la manifestazione propone quattro appuntamenti a ingresso gratuito a Villa Costa di Palermo, in viale Lazio 28.

Il primo incontro è previsto venerdì 6 maggio, alle ore 17, per “Piacere, sono Lalla!”: un laboratorio creativo dedicato ai bambini e alle bambine dai 2 ai 5 anni durante il quale decoreranno le sagome della tartaruga Lalla per regalarle alle mamme in occasione della festa dell’8 maggio. Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione.

Domenica 15 maggio, alle 10:30, in programma “Papà, leggimi perché mi piace!” organizzato dal gruppo Nati per Leggere e inserito nell’ambito della manifestazione “Maggio dei Libri”: obiettivo dell’incontro è di porre attenzione sulla relazione papà/figlio o papà/figlia, attraverso la buona pratica della lettura condivisa. La bellezza salverà il mondo, venti storie di donne ecocreative per un futuro sostenibile - ore 12: presentazione e lettura ad alta voce dal libro edito da Navarra Editore. Al termine dell'incontro, laboratorio creativo condotto dalle autrici di disegno e realizzazione di un segnalibro ispirato a una delle storie del libro.

Sabato 21 maggio, ore 10:30, il gruppo Nati per la Musica propone “Finalmente facciamo musica”, attività di divertimento musicale per bimbi e bimbe da 3 a 6 anni.

L’ultimo appuntamento, venerdì 27 maggio alle ore 17, è dedicato ad una tradizione tipica della Danimarca: i bambini e le bambine, attorno ai tre anni, vanno con la famiglia in un parco e lasciano il ciuccio appeso ad un albero. Con l’incontro “Cosa è l’albero dei ciucci? Il training di addio al ciuccio” sarà introdotto uno dei temi centrali del nuovo progetto di PedagogicaMente, “A casa di Lalla”, che si concretizzerà nell’apertura di una nuova sede proprio in via Tevere, a due passi da Villa Costa. Quali effetti può avere l’uso prolungato del ciuccio? A rispondere saranno la pedagogista Ilenia Falliti (per gli aspetti educativi) e la logopedista Sara Gangi (per gli aspetti sanitari). Durante le giornate di “Maggio in Villa” sarà a disposizione un’area lettura/consultazione libri.