Bagheria, letture pubbliche di libri proibiti: al via la terza edizione di "Libri salvati"

Bagheria aderisce alla terza edizione di Libri salvati, la rassegna annuale di letture pubbliche, dal 10 al 16 maggio, promossa dall’associazione italiana biblioteche in ricordo del Bücherverbrennungen, ovvero i roghi di libri avvenuti in Germania la notte del 10 maggio 1933, vile atto del regime nazista per censurare tutti i libri considerati proibiti.

A proporre l'iniziativa #Bagherialibrisalvati è stata la pedagogista Francined Angela Russo, che ha coinvolto l’amministrazione del comune di Bagheria, ed in particolare l'assessorato alla Cultura diretto dal vice-sindaco Daniele Vella che ha lavorato affinché Bagheria potesse ottenere, come è accaduto, il titolo di “Città che legge” nel biennio 2020/2021. Angela Russo ha collaborato con i firmatari del Patto per la lettura, che hanno contribuito leggendo brevi brani tratti da quei libri censurati dalle autorità della Germania nazista.

L'iniziativa coinciderà con il "Maggio dei Libri" progetto interamente dedicato ai libri e alla lettura a livello nazionale attraverso manifestazioni apposite e nonostante la pandemia. Come introduzione alla rassegna nazionale è in programma lunedì 10 maggio alle ore 17 l’incontro online “Chi ha paura delle biblioteche?”, organizzato dall’Osservatorio sulla censura Aib, a cui prenderanno parte i membri dell’Osservatorio stesso e autori ed editori di libri sottoposti a censura.

#Bagherialibrisalvati prevede delle video-letture per tutta la settimana della rassegna, due al giorno la mattina e il pomeriggio, secondo il calendario che segue: i video, in cui saranno letti passi da alcuni dei libri banditi, anche per l’infanzia, saranno pubblicati sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Comune di Bagheria. Saranno inoltre allestite due bacheche presso la Biblioteca comunale di Bagheria per l’esposizione dei libri selezionati per le letture.

Il calendario delle video - letture

10 maggio

ore 11:00 – Daniele Vella, assessore alla Cultura, legge “Il processo” di Franz Kafka

ore 17:30 – Francined Angela Russo, pedagogista, legge “Le avventure di Alice nel paese delle meraviglie” di Lewis Caroll

11 maggio

ore 11:00 – Francined Angela Russo, pedagogista, "L'origine della specie" di Charles Darwin

ore 17:30 – Rosa Ciraulo, insegnante, legge “Sono io il più bello” di Mario Ramos

12 maggio

ore 11:00 – Domenico Ciccarello, vice presidente Aib-Sicilia, legge “Fahrenheit 451” di Ray Bradbury

ore 17:30 – Vincenza Ventimiglia, insegnante, legge “Il pentolino di Antonino” di Isabella Paglia

13 maggio

ore 11:00 – Teresa Milia, referente Nati per leggere, legge “Addio alle armi” di Ernest Hemingway

ore 17:30 – Dario Frasca, attore, legge “La Sacra Bibbia”/“Il cantico dei cantici”

14 maggio

ore 11:00 – Tommaso Ariemma, scrittore, legge “Per la critica della violenza” di Walter Benjamin

ore 17:30 – Pierfrancesco Arnone, architetto, legge “La fattoria degli animali” di George Orwell

15 maggio

ore 11:00 – Maurizio Monte, pedagogista, legge “Drammi didattici”/“Il volo oceanico” di Bertolt Brecht

ore 17:30 – Annalisa D’Alba, presidente Inner wheel club Baharia, legge “Osservazioni su un caso di nevrosi ossessiva (Caso clinico dell’uomo dei topi)” di Sigmund Freud

16 maggio