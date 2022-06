A Terrasini torna "Un mare di libri": Stefania Auci ed Elvira Terranova madrine d'eccezione

Al via oggi, mercoledì 29 giugno, alle 19, la kermesse letteraria "Un mare di libri", giunta alla settima edizione. Madrine d'eccezione dell'evento che si svolgerà a Palazzo D'aumale, a Terrasini, la scrittrice Stefania Auci e la giornalista Elvira Terranova che apriranno la rassegna presentando Francesca Maccani e il suo ultimo romanzo "Le donne dell'Acquasanta - Una storia palermitana" (Rizzoli), da poco più di una settimana in libreria e già un successo editoriale. Una storia intensa di riscatto e di amicizia, un amore contro ogni regola, una lotta per le donne.

La trama del libro

Lavorano in coppia, in sincrono perfetto, Franca e Rosa: le dita sottili ed esperte arrotolano foglie di tabacco da mattina a sera. Amiche da sempre, le due ragazze sono cresciute insieme in un borgo di pescatori spalmato ai lembi della città, accanto alla Manifattura Tabacchi dell'Acquasanta. Diverse come il sole e la luna, impetuosa Franca e timida Rosa, respirano tutto il giorno l'aria greve della fabbrica, sotto lo sguardo predatorio dei padroni. Anche fuori da lì, il mondo delle sigaraie è governato dagli uomini – mariti, padri, fratelli: il lusso delle ville del centro lo possono solo sognare, e se lo conoscono, è perché si sono vendute ai signori che le abitano per arrotondare la misera paga da tabacchine. Perderla è impensabile, e per questo le madri sono costrette a tenersi i figli neonati legati dietro la schiena, mentre faticano chine sui sigari. Ma all'ennesimo sopruso, Franca decide che è ora di alzare la testa e lottare per un diritto che alle femmine sembra negato: la dignità. Così, insieme a Rosa e Salvo, un sindacalista che ha il suo stesso spirito indomito e appassionato, combatterà per aprire un baliatico all'interno della Manifattura, uno dei primi asili per i figli delle lavoranti in una fabbrica nel Regno. E scoprirà il prezzo da pagare per difendere le proprie idee e il proprio amore.

Il programma completo della rassegna

L’edizione di quest'anno propone ospiti di altissimo spessore. Tra gli altri, l'ex calciatore Ciro Ferrara, che sarà protagonista della seconda giornata, il 4 luglio, con il libro “Ho visto Diego e dico ‘o vero” (Cairo). Il 6 luglio sarà la volta di “Quattro centesimi a riga –Morire di giornalismo” (Zolfo), un inno alla libertà di stampa, un affresco sulle condizioni in cui versa il settore attraverso il diario testamento del cronista Alessandro Bozzo. Insieme all’autore Lucio Luca ci sarà la giornalista e scrittrice Eleonora Lombardo. Dopo la pausa di una settimana, si ritorna il 20 luglio con il giornalista Luca Telese e il suo ultimo libro “La scorta di Enrico – Berlinguer e i suoi uomini: una storia di popolo” (Solferino), un’importante stagione del nostro paese vista attraverso il racconto delle vite intrecciate di Enrico Berlinguer e di chi gli stava continuamente accanto. A dialogare con l’autore ci sarà Daniela Tornatore; previsto un intervento del professor Giovanni Ruffino. Il 27 luglio sarà la volta di Giuseppina Torregrossa con il suo ultimo romanzo “Chiedi al portiere” (Marsilio), un nuovo caso per l’ispettore Fagioli che dovrà indagare su una morte in un primo momento classificata come accidentale. Con la scrittrice palermitana dialogherà Elvira Terranova. Ultimo appuntamento il 3 agosto con “Trema la notte“ (Einaudi), il nuovo romanzo di Nadia Terranova. Il terremoto di Messina del 1908 fa da sfondo al legame tra una ragazza e un bambino; dalla tragedia collettiva la speranza di un’esistenza più autentica. Con l’autrice, fresca vincitrice del premio Andersen con “Il segreto”, dialogheranno Elvira Terranova e Stefania Auci.