Rassegna letteraria "di libri e pensieri" a Trappeto, tra gli ospiti Leoluca Orlando e Salvo Piparo

Tra il 2 e il 7 luglio si svolgerà la seconda edizione della rassegna letteraria “di libri e pensieri”. Location dell’evento sarà ancora una volta la suggestiva piazza Umberto I, nel cuore del borgo antico di Trappeto. Tanti gli appuntamenti a partire dalle 20:30 del 2 luglio con la presentazione del libro di Francesco e Silio Bozzi dal titolo “Stupor mundi”, una lettera d’amore alla loro terra che è anche una riflessione sull’identità, personale e collettiva. Un racconto appassionante, divertente e poetico, che tra sogno e realtà tratteggia la ricchezza del passato e la profondità dello spirito siciliano.



A seguire lo spettacolo teatrale “Le favole del mare e il cunto di Ulisse” a cura dell’attore palermitano Salvo Piparo che porta in scena tutti i racconti che il mare ha scritto sui volti della gente e dentro la storia, dalle battaglie navali dei Francesi contro gli Spagnoli fino ad arrivare alla leggenda di Colapesce e poi Pietro Fudduni, Vanni il Pescatore, U Nonno Rinaldo. Storie di vecchi cucite col sale, storie di bambini cresciuti dentro pozzanghere d’acqua e terra. Infine il Cunto di Ulisse, un omaggio al teatro palermitano dedicato al grande Maestro Mario Pupella, un Ulisse panormita, viaggiatore straordinario dentro il teatro dei sogni.

Spazio alla storia del giornalismo il 3 luglio, alle 21, in compagnia di Attilio Bolzoni, storica firma del quotidiano “La Repubblica” che per oltre trent’anni ha raccontato la Sicilia e la sua mafia. “Controvento” è un viaggio da Palermo a Kabul, dalla polvere dei paesi siciliani alle paure di Bagdad, dalle mafie alle guerre per approdare nei grandi misteri e i grandi delitti italiani. Nel libro emerge un racconto nitido della Sicilia di Totò Riina e di Matteo Messina Denaro e poi l’inferno di Capaci e le origini e le evoluzioni di una mafia che ci ha resi ovunque (e tristemente) famosi. Ma anche la Sicilia di Leonardo Sciascia, di Danilo Dolci, di Giovanni Falcone e di Letizia Battaglia. Ospite della serata sarà Pietro Puccio, sindaco di Capaci.

Il 4 luglio, alle 18, lo spazio va ai più piccoli con la presentazione del libro “Peppino naso all’insù, di Evelin Costa e Cristina Buscemi di “Casa Memoria”. È la storia di Peppino Impastato raccontata ai bambini, per insegnare l’importanza di ribellarsi di fronte a ciò che non va, anche quando la propria voce dà fastidio ai potenti. Durante la serata saranno svolti laboratori edu-ricreativi per i bambini.

Leoluca Orlando, moderato da Calogero Barretta di Inikon, sarà presente il 5 luglio con “Enigma Palermo”, un appassionante dialogo con la giornalista Costanze Reuscher che ripercorre le tappe fondamentali della rinascita sociale palermitana. Dalla “Palermo come Beirut, segnata dalle bombe e della paura, fino alla metropoli cosmopolita di oggi, luogo di pace, diritti e accoglienza.

Il 6 luglio va in scena la musica con il talk del rapper Murubutu, al secolo Alessio Mariani, cantante e professore di storia e filosofia, tra i pionieri del genere rap-letterario. “Letteraturap” parte da una domanda: è possibile scoprire i romanzi e le più importanti opere letterarie della narrativa attraverso la musica rap? Con il suo talk il rapper emiliano porta la sua esperienza ancora oltre, un progetto che parte dal legame profondo fra musica e letteratura, per approfondirne i nessi da sempre esistiti.



Alla disperazione dei migranti del Sud del mondo è dedicata la prima parte della serata conclusiva. Il 7 luglio, insieme a Lidia Tilotta, coautrice di “Lacrime di sale”, parleremo della storia di Pietro Bartolo, il medico che da oltre venticinque anni accoglie i migranti a Lampedusa, curandoli e ascoltandone l’anima, che si è duramente battuto per cambiare il proprio destino e quello della sua isola. Alla sua storia si intrecciano quelle disperate e struggenti di alcuni dei tanti migranti che ha incontrato, protagonisti della più grande emergenza umanitaria del nostro tempo. Ospite della serata la giornalista di Sky Tg24 Raffella Daino con la sua musica e un documentario che racconta le storie dei migranti e le traversate della speranza.



Chiude la rassegna l’incontro con il giornalista David Alan Scifo, autore de “Se Colapesce si stancasse”, straordinario viaggio-inchiesta lungo le coste dell’entroterra siciliano che svela alcuni dei più gravi, ma meno noti, disastri ambientali d'Italia. Una narrazione senza sconti dell’inquinamento che sta uccidendo la Sicilia, dal mare di Augusta a Gela, dalle miniere di Caltanissetta alla fabbrica Montecatini all’isola Lampedusa, dalle cave di Trapani alla costa mediterranea da Palermo a Trapani passando per Porto Empedocle e si concentra sulla correlazione (spesso negata) tra danni ambientali e malattie. Ospite della serata è il giornalista e frontman di Telejato Pino Maniaci.