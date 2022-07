Musica tra la natura al fresco all'ora dell'aperitivo: concerti al Coast to coast Ausonia

E come promesso, anche a luglio si fa musica tra la natura al fresco all’ora dell’aperitivo nel nuovo spazio verde ritrovato della città. Quinto ciclo di appuntamenti, martedì, mercoledì e giovedì alle 19, con “Giardino della musica”, la prima rassegna estiva in un’area residenziale di Palermo, nel giardino esterno del Coast to Coast Ausonia in via Ausonia 56.

Martedì 5 luglio alle 19 ad allietare l’ora dell’aperitivo sarà il concerto chitarra e voce di Alessandro Panicola con il suo show “Pura Bossa nova”. La musica brasiliana è un luogo straordinario in cui si sono amalgamati strumenti, grammatiche, ritmi e armonie lontani nel tempo e nello spazio. Tuttavia, questa mistura apparentemente casuale ha dato origine ad una costruzione musicale talmente solida e leggibile che su di essa si fonda l’immagine stessa dell’identità nazionale brasiliana. Alessandro Panicola compie ormai da anni una attenta ricerca sulla musica brasiliana d’autore e sulle sue forme espressive più genuine ed autentiche puntando l’attenzione sulla Bossa Nova e sulle sue complesse evoluzioni armoniche. Ogni concerto è un viaggio che ripercorre, attraverso un ricchissimo repertorio, i grandi classici della canzone brasiliana d'autore da Dorival Caymmi a Caetano Veloso passando per Antonio Carlos Jobim e gli altri storici compositori del Samba-Canção.

Mercoledì 6 luglio alle 19 ancora un concerto chitarra e voce, con Fabrizio Lembo con il suo progetto “Guitar revival”, ovvero un concerto in acustico in cui si potranno ascoltare brani italiani e stranieri dagli anni Ottanta a oggi, servendosi solo dell’ausilio della voce e della chitarra suonata quasi come se fosse una intera orchestra.

Giovedì 7 luglio, sempre alle 19, è il turno di Vincenzo Palermo che con la sua chitarra proporrà la Bossa Nova dei più importanti artisti che hanno determinato l'affermazione nel mondo di quello che si può considerare il jazz brasiliano, oltreché una reinvenzione e nuova interpretazione del Samba. Non mancheranno proprie composizioni e brani tratti dai suoi dischi.

Durante l’esibizione, il pubblico del locale potrà scegliere tra numerose formule di aperitivo proposte e servite al tavolo, dal classico tagliere, al sushi, passando per la pizza e le poke. Protagonista naturalmente è anche il giardino esterno del locale, con il suo spazio verde, che offre quasi la sensazione, di non essere in un’area residenziale della città, dando la percezione di fresco e di potere affrontare i mesi caldi con il piacere di ascoltare musica di qualità già a inizio settimana.