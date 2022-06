Giardino della musica al Coast to Coast: nuovi appuntamenti musicali

Una nuova settimana di concerti e aperitivi al tramonto per il più innovativo degli spazi-verdi di Palermo. Secondo ciclo di appuntamenti, martedì, mercoledì e giovedì alle 19, con “Giardino della musica”, la prima rassegna estiva in un’area residenziale di Palermo, nel giardino esterno del Coast to Coast Ausonia in via Ausonia 56.

Si ricomincia martedì 14 giugno alle 19 con una schitarrata con Faber Gray, alias Fabrizio Lembo, con il suo progetto “Guitar revival”, ovvero un concerto in acustico in cui si potranno ascoltare brani italiani e stranieri dagli anni Ottanta a oggi, servendosi solo dell’ausilio della voce e della chitarra suonata quasi come se fosse una intera orchestra. Mercoledì 15 giugno alle 19 tocca a I Firrio in versione duo. Antonino Di Marco, voce e chitarra, e Roberto Molinelli al sax, porteranno un repertorio composto da brani funk, soul, dance e R&B. Da Mark Ronson a Pharrell Williams. Giovedì 16 giugno la triangolare di concerti si chiude con la Monna Lizard Band in duo. Andrea Bellante e Francesco Ribaudo, rispettivamente voce e chitarra faranno divertire il pubblico con un repertorio variegato che va Mannarino a Gazzè, da Battisti a Rino Gaetano e tanti altri artisti sia italiani che stranieri.

Durante l’esibizione, il pubblico del locale potrà scegliere tra numerose formule di aperitivo proposte e servite al tavolo, dal classico tagliere, al sushi, passando per la pizza. Protagonista naturalmente è il giardino esterno del locale, con il suo spazio verde, che offre quasi la sensazione, di non essere in un’area residenziale della città, dando la percezione di fresco e di potere affrontare i mesi caldi con il piacere di ascoltare musica di qualità già a inizio settimana.