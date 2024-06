Alla Tonnara Bordonaro la rassegna estiva del “Centro d’arte Raffaello”, si inizia con Francesco Toraldo

Un’estate all’insegna dell’arte e della cultura alla Tonnara Bordonaro dove oggi, venerdì 21 giugno, prenderà il via la rassegna estiva del Centro d’arte Raffaello, che vede alla direzione artistica Sabrina Di Gesaro. Quattro appuntamenti con alcuni tra gli artisti più amati della galleria che opera nelle sedi di via Resuttana 414 e via Emanuele Notarbartolo 9/E.

Si inizia con Francesco Toraldo e si procede il prossimo 5 luglio con Dario Schelfi. L’11 agosto e il 4 settembre sarà la volta, rispettivamente, di Zazzà D’Anna e Marco Favata, che chiuderà la mini rassegna. Nei suggestivi spazi della struttura che racconta il fascino della Palermo costiera, i quattro artisti, intervistati dalla giornalista Marianna La Barbera, dialogheranno con il pubblico svelando i loro nuovi percorsi e le loro ultime evoluzioni.

Ogni “Incontro con l’artista” sarà un’occasione unica per immergersi nel mondo creativo dei talentuosi pittori e approfondire il loro linguaggio espressivo.

Tutti gli appuntamenti si terranno dalle ore 19 alle 21 e prevedono un ingresso libero. Per concludere in bellezza ogni serata, un rinfresco e un'esibizione live degli artisti delizieranno il gusto e la vista del pubblico, a cui verrà offerta anche la possibilità di compiere una visita alla terrazza della Tonnara con vista mozzafiato, guidati dal responsabile della galleria Giuseppe Intravaia.