Al Salinas "Donne in amore per Lucy", la prima biblioteca delle donne dello Zen

La rassegna “Donne in amore”, ideata e curata da Sara Scarafia - con il sostegno di Planeta e in collaborazione con Museo Salinas e Coop Culture - torna con un doppio appuntamento, sabato 2 aprile alle 17 al Museo Archeologico Salinas e domenica 3 aprile alle 10,30 da Spazio Donna (via Agesia di Siracusa) con "Mamma o non mamma" reading di Elena Stancanelli e Carola Susani, musiche di Serena Ganci.

"Solo connettere", dal capolavoro di Forster «Casa Howard», è il principio fondante dell’appuntamento che da tre anni porta in città scrittori e scrittrici, per raccontare le protagoniste dei grandi romanzi di ogni tempo. Stavolta "il ponte color arcobaleno" è con lo Zen di Palermo dove si inaugura la prima biblioteca delle donne: Lucy.

“Donne in amore” è partner di Spazio Donna, il laboratorio creativo e di socializzazione - creato dall’associazione Handala nel 2014 - che realizza le PupaZzen attraverso i corsi di sartoria e teatro destinate alle donne del quartiere. Per l’inaugurazione di Lucy - sostenuta dalla fondazione Haiku e che oggi conta sui primi 60 volumi - Donne in amore mette in scena "Mamma o non mamma", un reading delle scrittrici Elena Stancanelli e Carola Susani, musicato da Serena Ganci, a partire dal libro scritto da Stancanelli e Susani per Feltrinelli. Essere madri o non esserlo. Fare uno o più figli. Fare i conti ogni giorno col proprio corpo. «Mamma o non mamma» racconta la complessità dell’essere donna, ma anche la sua bellezza. Lo spettacolo, della durata di circa 45 minuti, andrà in scena sabato al Museo Salinas e domenica alle 10,30 allo Spazio Donna, dove sarà inaugurata la biblioteca Lucy. L’invito a chi parteciperà è di portare un libro di un’autrice, o che tratti la questione femminile, da donare alla neonata biblioteca.