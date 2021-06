Donne in amore, all'Orto Botanico la lectio di Antonio Pascale su James Joyce

Mercoledì 16 giugno alle ore 18.30, all'Orto Botanico di Palermo, riparte la rassegna Donne in amore con la lectio di Antonio Pascale su James Joyce.

Chi sono i vivi e chi sono i morti? Dopo oltre un anno dall'ultimo appuntamento, Donne in amore torna per raccontare le più grandi eroine di tutti i tempi: la Vita e la Morte. Il 16 giugno, nella ricorrenza joyciana del “Bloomsday”, la rassegna - ideata e curata da Sara Scarafia con Planeta, Coop Culture, il Museo Salinas - rende omaggio a James Joyce con una lectio su uno dei racconti più belli di sempre: «I Morti». Grazie alla collaborazione con il Sistema Museale d’Ateneo dell’Università di Palermo, l’appuntamento sarà alle 18,30 tra i viali dell'Orto Botanico: in the blooms.

A raccontare "I Morti" e James Joyce, lo scrittore Antonio Pascale, autore di romanzi e racconti, da "Le manutenzioni degli affetti" a "Le attenuanti sentimentali" e "Le aggravanti sentimentali", pubblicati per Einaudi. "I Morti - dice Pascale - è il più bel racconto del mondo. È la grande paura di tutti: crediamo di essere vivi e invece siamo morti e i morti sono vivi". Per rispettare i protocolli Covid, l’ingresso, limitato a 80 posti a sedere, sarà su prenotazione e darà diritto alla riduzione del biglietto d'ingresso dell'Orto a 3 euro.

Al termine, verrà offerto un bicchiere di vino Planeta, grazie a Talea, la caffetteria dell'Orto Botanico. Si ringrazia anche La Feltrinelli di Palermo. Ecco il link per prenotare.

