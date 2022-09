Tra pop e swing, musica settembrina al Coast to Coast Ausonia

Un nuovo mese, un nuovo orario e una nuova postazione interna dove suonare. Piccola rivoluzione di settembre per gli aperitivi della rassegna “Giardino della musica”, che sposta il suo orario di inizio alle 19,30, all’interno dei locali del Coast to Coast Ausonia in via Ausonia 56 a Palermo. Una scelta dettata dal rimodularsi delle temperature esterne, dal meteo e dal fatto che le giornate si fanno buie prima. Così si riparte con un nuovo, il quarto di seguito, mese di concerti dal martedì al giovedì e la domenica.

Martedì 6 settembre nel nuovo orario delle19,30 ritorna con la sua chitarra carica di vita Francesco Vannini. Il cantautore palermitano porterà il suo show chitarra e voce “Il giro del pop”, che il cantautore definisce «un concerto che percorre in maniera randomica la storia del pop italiano ed internazionale, andando a pescare classici senza tempo, perle dimenticate, tormentoni e meteore delle classifiche, buoni per cantare assieme e divertirsi per un paio d'ore». In scaletta brani dagli U2 ai Pinguini Tattici nucleari, passando per Coez e Jovanotti.

Mercoledì 7 settembre, sempre alle 19,30 prima volta al Coast to Coast Ausonia per il cantautore Federico Buffa che porterà le sue canzoni e numerose cover. Giovedì 8 settembre, ancora alle 19,30, c’è Marcello La Guardia. L’ingegnere della musica, con il suo modo di fare accurato e pacato, accompagnerà il pubblico a concludere la settimana tra un brindisi e l’altro a cantare. In scaletta brani di: Oasis, Rolling Stones, Jimi Hendrix, Stereophonics, Nirvana, Peter Cincotti, Doobie Brother, Neil Young, Beatles. Domenica 11 settembre, nuovamente alle 19,30, la settimana si conclude con i suoi pop swing delicati degli N & L guidati da Noemi Riccardi dei Rouge et noir. Un concerto contrabbasso e voce fatto di un repertorio pop, jazz e swing americano e italiano.