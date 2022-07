"CiniSirk 2.Zero”, torna il circo di strada con spettacoli, incursioni e laboratori

Dopo il grande successo dell’estate 2021, tornano i laboratori per bambini, gli spettacoli e le incursioni di circo di strada di “CiniSirk 2.Zero”. La seconda edizione della rassegna di teatro e circo di strada curata da Circ’Opificio e inserita nel programma di “E.State.Ci”, il cartellone estivo del Comune di Cinisi in collaborazione con la Pro Loco Cinisi 2.Zero.

La rassegna si terrà, venerdì 8 e sabato 9 luglio, in occasione della Festa di Santa Fara, patrona della cittadina, organizzata dal Comitato Festeggiamenti Santa Fara di Cinisi, con il patrocinio del Comune di Cinisi e il supporto della Pro Loco Cinisi 2.Zero e del Comitato Attività Commerciali, Artigiane, professionali di Cinisi.

Venerdì e sabato il Corso Umberto I si trasformerà in un circo a cielo aperto: il pomeriggio sarà dedicato ai laboratori per bambini (su prenotazione scrivendo all’indirizzo email prolococinisi2.zero@gmail.com) e a seguire tante incursioni e performance di circo e artisti di strada coinvolgeranno i passanti.

Alla fine di ogni giornata, alle ore 21.15, si terranno spettacoli rivolti sia a bambini ed adulti: venerdì sarà in scena “Waiting for the Miss”, di e con Cristina Geninazzi (in arte Miss Jenny Pavone), mentre sabato si esibirà Fabrizio Campo con il suo “Con-Tatto”.