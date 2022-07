Monreale, rassegna cinematografica "Un film per la pace" a Villa Savoia

Un film per la pace. Cinema d'animazione è una rassegna cinematografica d'animazione per bambini e ragazzi a cura di Rossana Dato, con film a tema, un film per la pace ad ingresso libero. E' nostro obiettivo sensibilizzare i piccoli, per cui si propone la visione di alcuni film che parlano di accoglienza, diversità e amicizie che nascono nei modi più inaspettati. Grazie al cinema si può viaggiare nel tempo e nello spazio, incontrare personaggi sconosciuti e raggiungere mondi lontani o fantastici, conoscere altri modi di vivere e di pensare.