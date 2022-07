Dal cinema da gustare "all'arrembaggio" per i più piccoli: torna l'arena a Sanlorenzo Mercato

Cabaret, cinema, musica live: a luglio Sanlorenzo Mercato propone una carrellata di eventi nel segno del relax e del divertimento. Il 4 luglio ricomincia “Arena Sanlorenzo”, l’appuntamento estivo del Mercato con il cinema gratuito sotto le stelle.

Da lunedì 4 luglio alle ore 21 "Cinema da gustare" e “All'arrembaggio”: ecco le rassegne dell'arena Sanlorenzo all'interno del giardino del Mercato (ingresso gratuito). Torna l’appuntamento estivo di Sanlorenzo con il cinema sotto le stelle, da godersi gratuitamente ogni lunedì sera, a partire dalle ore 21, sulle sdraio di tela del Mercato, tra le erbe aromatiche e le varie bontà delle botteghe.

Quest’anno Sanlorenzo dà vita a due diverse rassegne, con sei imperdibili appuntamenti con il grande cinema italiano e internazionale. Da un lato la celebrazione del cibo con il ciclo “Cinema da gustare” che vede in proiezione “Amore, cucina e curry” l’11 luglio, “Ratatouille” il 25 luglio e “Lezioni di cioccolato” l’1 agosto. Per i più piccoli spazio alle grandi avventure piratesche con il ciclo “All'arrembaggio”: si comincia il 4 luglio con “Pirati dei Caraibi”, quindi il 18 luglio con “Spongebob: fuori dall’acqua”, per chiudere con il cartoon “Sinbad: la leggenda dei sette mari” l’8 agosto.